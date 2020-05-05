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Оставили Россию один на один с США: Коротченко расшифровал позицию ФРГ по "Северному потоку - 2"

05 мая 2020, 14:10  •  84 • Политика
Германия заявила, что положительно относится к "Северному потоку - 2", и объяснила почему. Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко расшифровал позицию ФРГ по реализации проекта. Он отметил, что Россию оставили один на один с США.
Фракция "Альтернатива для Германии" направила в Бундестаг документ, попросив прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Берлин заверил: проект одобряет и считает, что он не представляет угрозы НАТО. В ответе на запрос также сказано, что на санкции США относительно российского газопровода Германия отвечать не собирается.
"То есть они нас просто банально оставили один на один с Вашингтоном, наши немецкие "партнёры"", - сделал вывод Коротченко на своей странице в Twitter.
Эксперт спросил у подписчиков, продолжает ли "Газпром" финансировать немецкий футбольный клуб "Шальке 04".
"Может, надо прекратить?" - предложил Игорь Коротченко.
Скриншот: Twitter/@i_korotchenko
В ответе на запрос Бундестаг указал, что рассматривает "Северный поток - 2" как коммерческий проект и относится к нему положительно. Кабмин пообещал и дальше оказывать политическую поддержку тем компаниям, которые задействованы в реализации. По мнению немецких властей, энергобезопасности страны не угрожает слишком медленное строительство газопровода. Они объяснили, что ФРГ "достаточно диверсифицирована", чтобы справиться с этим.
Часть документа посвящена введённым США экстерриториальным санкциям. В Берлине не стали отклоняться от ранее озвученной позиции: санкции отвергаются принципиально, но с Вашингтона за это спрашивать не планируется.
"Северный поток - 2" - газопровод, состоящий из двух нитей. Он будет способен транспортировать ежегодно около 55 миллиардов кубометров газа. Газопровод протянется от России до Германии через Балтийское море. Строительством занимается российский "Газпром", которому помогает ряд европейских компаний. Вашингтон неоднократно грозил санкциями всем организациям, которые будут содействовать в реализации проекта.

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