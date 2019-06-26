Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?

Военнослужащие Украины покинули линию соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает ФАН.

В ведомстве отметили, что командование Вооруженных сил Украины пошло на это по нескольким причинам. В частности, из-за некомплекта личного состава ВСУ, «отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий». Филипоненко добавил, что украинское командование «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».

«В штаб Операции объединенных сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений», — уточнил представитель самопровозглашенной республики.

Тем не менее, по словам Филипоненко, военные ВСУ разместили две противотанковые пушки «Рапира» и четыре БМП-1 [боевые машины пехоты] у жилых домов в подконтрольном Украине Новотошковском в Донбассе, передает агентство.

Между тем в оборонном ведомстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об усилившихся обстрелах окраин города Горловка, в результате которых была ранена 13-летняя девочка.

Представители ДНР связывают такое усиление с тем, что в Донбасс приехал командующий сухопутных войск Великобритании Карлтон Смит. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«После прибытия в 30-ую бригаду [Вооруженных сил Украины] командующего сухопутных войск Великобритании Карлтона Смита противник усилил обстрелы районов Горловки, стремясь продемонстрировать свою готовность продолжать войну в Донбассе, несмотря на минские договоренности и заявления президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал Басурин. Он отметил, что за это время, что командующий находится в зоне конфликта, «было выпущено более 100 артиллерийских снарядов и мин». В итоге были повреждены восемь зданий.

Отметим, что ранее, 22 июня, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все для того, чтобы война «не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», так как она «приносит только кровь, горе и страдания».

Незадолго до этого глава государства заявлял, что одним из приоритетов его политики является установление мира в Донбассе.

«Тут нет простых решений, сейчас мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди перестали гибнуть и этот фактор создавал минимум негатива для бизнес-климата на Украине», — отметил Владимир Зеленский.

Также он неоднократно обращал внимание, что намерен решить эту задачу при помощи дипломатии, в том числе благодаря активизации переговоров в «минском формате». По его словам, что киевские власти запускают минский процесс «по-новому». Тем не менее, как сказал Зеленский, у Украины нет еще пяти лет, чтобы ждать, так как «украинцы гибнут каждый день».

Однако Украина не готова проводить прямого диалога со стороной оппонента, то есть с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом Владимир Зеленский сообщил после того, как встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На это заявление украинского политика обратил внимание во время «Прямой линии» президент Владимир Путин. Он отметил, что современная история не знает примера, «когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами». «Это просто невозможно», — констатировал российский лидер.

Тогда же Путин отметил, что то, что происходит на Украине — «трагедия». Он посоветовал своему украинскому коллеге решать внутренние проблемы страны, раз уж Зеленский стал ее главой. «Тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил», — обратил внимание президент России.

Вместо этого, по словам Путина, «ничего не делается». «Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — уверен глава российского государства.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский предупредил самопровозглашенные республики о том, что военные ВСУ будут «жестко и в соответствии с ситуацией» отвечать на все обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. По словам Зеленского, ополченцы своими действиями нарушают минские договоренности.

В ДНР посчитала, что подобными высказывания президент показывает свою неготовность поддерживать политику мирного урегулирования конфликта.