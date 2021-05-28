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Оставили на 22-й год: страховку от COVID для сенаторов продлят

28 мая 2021, 04:00  •  51 • Политика
Сенаторов, аппарат Совета Федерации, а также помощников парламентариев застрахуют от СOVID-19 на 2021–2022 годы. Как выяснили «Известия», коронавирус включен в список заболеваний, предполагающий выплаты. В зависимости от ущерба здоровью максимальное покрытие в России может составить до 1 млн рублей, а в случае международной командировки — до €50 тыс. В Госдуме отнеслись к этому неоднозначно. Некоторые признали, что представителям власти надо быть наравне с гражданами и возможность застраховаться от вируса должны иметь все. А кто-то и вовсе напомнил, что каждый парламентарий в состоянии оплатить полис самостоятельно, поэтому решение должно быть индивидуальным.

Плюс к страховке

Совет Федерации застрахует сенаторов, аппарат верхней палаты, а также помощников от последствий COVID-19 на 2021–2022 годы. Заболевание внесено отдельной строкой в госконтракты наряду с болезнями нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, пищеварения, кровообращения, кожи и других. Срок контрактов — с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022 года (есть в распоряжении «Известий»).
Максимальная сумма выплаты по страховке в России составит 1,092 млн рублей, находясь в служебной командировке за рубежом, парламентарий сможет получить до €50 тыс. При этом возраст сенатора не должен превышать 93 года, а получение медпомощи он должен согласовать со страховой компанией.
Самый большой спектр услуг сенаторы получат, если заболеют COVID-19 за границей. В этом случае, согласно госконтракту, они могут рассчитывать на возмещение расходов на амбулаторную или стационарную помощь, включая стоимость госпитализации, хирургического вмешательства, а также медицинские расходы (услуги врача, необходимые диагностические исследования, процедуры и т.д.).
В целом на страхование Совет Федерации планирует потратить из федерального бюджета 4,56 млн рублей. Согласно еще одному контракту, на полисы сотрудникам аппарата Совфеда и помощникам сенаторов планируют выделить еще 2 млн рублей.
В прошлом году сумма, потраченная на страховки сенаторов, составила 3,8 млн, а на сотрудников аппарата и помощников — 1,23 млн рублей.
Как выяснили «Известия», в страховке депутатов Госдумы, которая была закуплена на весь этот год в декабре 2020-го, отдельной опции по страхованию от коронавируса не предусмотрено. Депутатов, согласно документации, страхуют не от болезней, а от телесных повреждений и увечий. Хотя они сами не против, чтобы у них такой полис появился.
— Действительно, опасность заразиться у нас более высокая, потому что в силу своей служебной деятельности мы ездим во все страны, в том числе туда, где неблагополучная ситуация. Лично у меня такая командировка намечается. Но я считаю, что все граждане должны иметь возможность получить страховку, мы должны находиться в одинаковых с ними условиях, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что страхование должно быть индивидуальным решением народного избранника, который сам в состоянии за него заплатить. При этом он также признал повышенную опасность COVID-19 для тех депутатов и сенаторов, которые часто бывают за рубежом.
— Естественно, риск есть. Но в первую очередь нужно соблюдать меры предосторожности, никакая страховка не спасет от заболевания, — отметил депутат.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, напротив, считает, что страховка от COVID-19 парламентарием не нужна.
— Есть много других более опасных заболеваний, и что теперь от каждого надо страховать? Если вы боитесь заболеть, то сделайте прививку, — заявил депутат «Известиям».

Выше риски

Губернатор Брянской области Александр Богомаз инициативу по страхованию чиновников, которые часто бывают в командировках, поддержал.
— Те госслужащие, которые по роду своей деятельности вынуждены бывать в командировках, конечно, находятся в группе риска. Их нужно страховать в первую очередь. Например, я сейчас сам нахожусь в Санкт-Петербурге, на дне города, а потом тут пройдет крупный форум, хотя у меня есть прививка, — пояснил он «Известиям».
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также заявил «Известиям», что более надежной страховкой от COVID-19 служит доступная и бесплатная российская вакцина.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что в некоторые страны без страховки от COVID-19 не пускают. А прививка не всегда защищает, так как уже известны случаи заболевших после нее. По его мнению, имеет смысл страховать всех представителей власти, которые по роду своей деятельности много общаются с гражданами, так как у них выше риски подхватить вирус.
Как заявил ранее глава Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. За последние сутки в 84 регионах страны выявлено 9039 новых случаев коронавируса. Субъектам рекомендовано еженедельно анализировать эпидемическую обстановку и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям.
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