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Оставил предсмертную записку: что известно о самоубийстве Тесака

16 сентября 2020, 20:20  •  117 • В России
В СИЗО Челябинска покончил с собой националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, отбывавший срок за нападения на продавцов спайсов. Следователи регионального управления СК разбираются в обстоятельствах случившегося. Также известно, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. Адвокаты рассказали о давлении на Марцинкевича, однако в Следкоме отметили, что пока нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

В среду утром в челябинском в СИЗО-3 был найден мёртвым националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Он находился один в камере и, по предварительным данным, совершил самоубийство. 

«Приношу извинения за доставленные неудобства»

В ГУ ФСИН по Челябинской области RT подтвердили, что тело 36-летнего Марцинкевича было обнаружено утром в камере без признаков жизни, после чего туда немедленно была вызвана бригада скорой помощи, однако реанимационные действия результата не принесли. 

«Предварительная версия смерти — суицид. Сейчас в учреждении работает комиссия из ГУ ФСИН по Челябинской области, а также представители Следственного комитета, которые проводят доследственную проверку по факту смерти», — рассказали в ведомстве.

В областном управлении СК подтвердили проведение проверки и рассказали о найденной предсмертной записке.

«В утреннее время 16 сентября 2020 года в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области (г. Челябинск) обнаружено тело заключённого. Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Также опубликована фотография записки, якобы написанной Марцинкевичем.

«Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная и последняя просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН-письмо по адресу. Вот номер ***. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу «Протекционизм и коммунизм» и чёрный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи утилизировать», — говорится в записке (орфография автора сохранена. — RT).

Она датирована 15-м сентября и подписана Марцинкевичем.

Адвокаты Тесака полагают, что в последнее время на него оказывалось давление, в частности, его могли заставить написать явки с повинной и признаться в двух своих преступлениях прошлых лет.

«Я с утра не могу дозвониться до ФСИН и ОНК – никто не берёт трубку. Максиму оставалось отсидеть один год, но в марте или апреле он мне сказал по видеосвязи, что его заставили написать явки с повинной. Он сказал, что это были красноярские сотрудники спецслужб и действовали они по указке из Москвы. Максим тогда сказал, что пока непонятно — подтвердились эти явки или нет, но их будут проверять. Потом мы с ним разговаривали и он сказал, что явки вроде не подтвердились. Но спустя время всё опять изменилось и его должны были перевести в Москву, чтоб проверить их. В них говорится о двух преступлениях за 1999 и 2001 год, когда он был ещё несовершеннолетним. Почему он молчал про эти преступления все время – непонятно. В одном эпизоде говорилось про убийство, а в другом про тяжкие телесные. Максим ждал перевода в Москву и обещал всё рассказать об этих явках. Он уже долгое время отбывал наказание и никогда у него не было попыток суицида. Будучи в заключении Максим писал заметки и стихи, но последнее время он ничем таким не занимался — стрессовая была ситуация», — рассказал RT московский адвокат Тесака Иван Сидоров.

Чем известен Тесак

Максим Марцинкевич, из-за любви к холодному оружию получивший прозвище Тесак, считается одним из самых известных и публичных российских националистов.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

В 2005 году он объединил радикалов в организацию «Формат 18» (в сентябре 2010 года организация была запрещена судом за экстремизм). Несмотря на то, что наиболее скандальные записи были постановочными, выглядели они вполне реалистично, и Тесак получил широкую известность в кругах российских ультраправых.

В 2007 году Марцинкевич впервые стал фигурантом уголовного дела, после того как вместе с соратниками пришёл на политические дебаты в московский клуб «Билингва» и стал задавать их участникам, публицисту Максиму Кононенко и журналистке Юлии Латыниной, провокационные вопросы экстремистского характера. После этого на Тесака написали заявление в прокуратуру, в частности одним из заявителей был модератор этих дебатов Алексей Навальный.

В итоге Марцинкевича признали виновным и осудили на три года колонии по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В 2009 году был повторно осуждён на тот же срок по той же статье за постановочный ролик, где он вместе с соратниками инсценировал казнь «таджикского наркоторговца».

После освобождения в 2010 году Тесак попытался пойти в публичную политику. В 2011 году он был снят с выборов в Координационный совет оппозиции из-за «недостаточной оппозиционности».

После этого он организовал общественное движение «Реструкт», в рамках которого придумал проект «Оккупай педофиляй», принёсший ему наибольшую известность.

Вместе с соратниками Тесак через соцсети «ловил на живца» мужчин, желающих вступить в сексуальный контакт с подростком. После того как предполагаемый педофил приходил по указанному адресу, там его с включённой видеокамерой поджидал вместе с товарищами Тесак. Пришедшего всячески унижали, а затем компрометирующие видеоролики выкладывались на всеобщее подозрение в сеть.

Кроме того, Тесак придумал ещё один похожий проект «Оккупай наркофиляй», где «охотился» за торговцами наркотиками.

Осенью 2013 года в отношении него вновь возбудили уголовное дело по всё той же ст. 282 УК РФ, на этот раз после скандального обзора фильма «Сталинград», который он выложил в YouTube и в котором, как установило следствие, он проявил неуважение к ветеранам ВОВ. Кроме того, обвинение вменило ему публикацию ещё двух экстремистских видеороликов.

Узнав о возбуждении дела, Марцинкевич через Белоруссию уехал на Кубу, но вскоре был там задержан и в январе 2014 года выдан России. В августе того же года его осудили на пять лет колонии строгого режима, но позже приговор смягчили почти вдвое.

В марте 2015 года Марцинкевич снова оказался фигурантом уголовного дела. На этот раз к «традиционной» для него статье 282 УК РФ добавились и более тяжкие обвинения, в частности по статьям о «разбое» и «хулиганстве», которые инкриминировались ему в рамках проекта «Оккупай наркофиляй», когда на подозреваемых в торговле наркотиками совершались нападения с применением металлических прутьев и электрошокеров.

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В 2017 году Тесака осудили как рецидивиста на 10 лет строгого режима, но позже из-за декриминализации ст. 282 УК РФ вердикт был пересмотрен. Марцинкевич был осуждён уже не как рецидивист и срок наказания был снижен. Предполагалось, что на свободу он мог выйти в мае 2021 года.

Весной этого года Марцинкевича этапировали для отбытия наказания в Красноярский край.

Версии и причины

Челябинский адвокат Марцинкевича Валентина Трофимчик подтвердила RT, что в последнее время на него оказывалось давление.

«Я считаю, что эти явки с повинной ничем не подтверждены, даже процессуально. Мало ли кто и что может написать под давлением, а то, что к нему применялось давление — это не вызывает сомнения. Явки должны были оформляться только с участием адвоката, но мне был запрещён доступ к Максиму. Я очень сомневаюсь, что они были взяты у него добровольно. Максим рассказывал, что физическое давление на него не оказывалось, но оказывалось психологическое», — заявила она.

В свою очередь правозащитники не исключают, что давление на Тесака, в том числе и физическое, могли оказывать другие заключённые.

«Я сомневаюсь, что человек может покончить с собой, когда знает, что на свободе его ждёт куча поклонников и различные перспективы. Я думаю, что следы нужно искать внутри учреждения, и записку он написал не просто так. За его национализм могли преследовать другие заключённые, которые там правят бал. Не хочется возврата к пыточному режиму, но то, что сейчас творят одни заключённые над другими, нам очень не нравится», — рассказала RT член волонтёрского движения «Обречённые умирать в неволе» Оксана Труфанова.

Как говорится в сообщении на сайте СК по Челябинской области, сотрудники регионального следственного управления СК проводят опрос свидетелей, также назначены необходимые исследования.

«Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключённый», — отметили в ведомстве.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер», — подчеркнули в СК.

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