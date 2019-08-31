Оставил миллионы: На Украине занялись подсчётом наследства Кобзона

В пятницу, 30 августа, исполнился ровно год, как не стало Народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона. И если в России вспоминают о мужестве исполнителя, то на Украине пересчитывают его деньги. Украинское издание "Обозреватель" выпустило на годовщину смерти артиста статью о том, кому досталось наследство певца.

В материале говорится, что у Кобзона осталась вдова Нинель, двое детей и десять внуков. Но вместо слов соболезнования издание скрупулезно подсчитывает, какое состояние им оставил артист.

Приводятся данные о том, что за 2017 год Кобзон заработал более 15 миллионов рублей. В ещё 400 миллионов украинцы оценивают загородное поместье артиста. В 450 тысяч квартиру Кобзона в Москве и в 10 миллионов автопарк певца.

В России же на годовщину смерти Кобзона продюсер Иосиф Пригожин опубликовал трогательное видео с обращением артиста. В нем он желает всем народам Земли мира и счастья.

"Хочется, чтобы все народы обрели мир. Чтобы люди были просто счастливы", - говорит Кобзон на видеозаписи.

А на Востряковском кладбище в годовщину смерти Народного артиста открыли памятник Кобзону.