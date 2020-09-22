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Оставайтесь людьми: Путин надавил на "больную мозоль" Генассамблеи ООН
22 сентября 2020, 22:10 • 204 • Политика
Российский лидер Владимир Путин надавил на "больную мозоль" Генассамблеи ООН. Он заметил, что в период пандемии в мире наблюдались отдельные эпизоды "дефицита гуманизма". По его мнению, именно ООН могла бы поспособствовать усилению и повышению значимости гуманитарных аспектов в международных контактах.
Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН заметил, что в период пандемии в мире наблюдались отдельные эпизоды "дефицита гуманизма".
Он подчеркнул, что в целом многие государства бескорыстно оказывали поддержку другим в условиях ситуации с коронавирусом.
Он добавил, что именно Организация Объединённых Наций могла бы поспособствовать усилению и повышению значимости гуманитарных аспектов в международных контактах.
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