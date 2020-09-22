Оставайтесь людьми: Путин надавил на "больную мозоль" Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН заметил, что в период пандемии в мире наблюдались отдельные эпизоды "дефицита гуманизма".

Он подчеркнул, что в целом многие государства бескорыстно оказывали поддержку другим в условиях ситуации с коронавирусом.

Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне, - обратил внимание президент РФ.

Он добавил, что именно Организация Объединённых Наций могла бы поспособствовать усилению и повышению значимости гуманитарных аспектов в международных контактах.