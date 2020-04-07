Оставайтесь дома самоизолированными, а я - отдыхать: Главврач Шотландии дважды подвела жителей

Глава Минздрава Шотландии Кэтрин Калдервуд покинула пост из-за того, что журналисты уличили её в несоблюдении карантина на фоне распространения коронавируса. Экс-министр объявила об этом в специальном обращении.

Она призналась в содеянном и заявила, что жалеет о своих ошибках. В ходе беседы с первым министром Шотландии Николой Стёрджен было решено, что Калдервуд уйдёт в отставку, дабы скандал не отвлекал медицинский сектор и правительство от борьбы с COVID-19.

В воскресенье, 5 апреля, издание The Scottish Sun опубликовало снимки, запечатлевшие уже бывшего министра на отдыхе на восточном побережье страны. Выяснилось, что она нарушила правила дважды.

При этом Калдервуд была сторонницей строгих карантинных мер и неоднократно напоминала гражданам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Соответствующие ограничения были введены в Шотландии 23 марта.

Согласно последним сведениям, в Великобритании от коронавируса умерло уже 4934 человека. Число эпизодов заражения между тем почти достигло отметки в 48 тысяч случаев.