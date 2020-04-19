Оставайтесь дома и получайте удовольствие: Медведев рассказал, чем заняться на самоизоляции

На самоизоляции следует получать удовольствие от общения с близкими, уверен Дмитрий Медведев. Он посоветовал также смотреть телевизор и фильмы, читать книги.

"Получать удовольствие от всего, что нас окружает в домашних условиях", - процитировало зампреда Совбеза РИА "Новости".

Он обратился к жителям страны и попросил оставаться дома, минимизировать контакты, найти разумное занятие. Медведев признал, что сейчас тяжело, но нужно перетерпеть, чтобы ситуация не ухудшилась.