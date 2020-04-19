Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что так...
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
Главная / Политика

Оставайтесь дома и получайте удовольствие: Медведев рассказал, чем заняться на самоизоляции

19 апреля 2020, 08:10  •  68 • Политика
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что жителям России необходимо оставаться дома и получать при этом удовольствие. Он рассказал, от чего именно.
На самоизоляции следует получать удовольствие от общения с близкими, уверен Дмитрий Медведев. Он посоветовал также смотреть телевизор и фильмы, читать книги.
"Получать удовольствие от всего, что нас окружает в домашних условиях", - процитировало зампреда Совбеза РИА "Новости".
Он обратился к жителям страны и попросил оставаться дома, минимизировать контакты, найти разумное занятие. Медведев признал, что сейчас тяжело, но нужно перетерпеть, чтобы ситуация не ухудшилась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19
18 апреля 2020, 09:10
Они совсем рядом: Захарова раскрыла, чем могут заниматься США в биолаборатории в Грузии
18 апреля 2020, 21:10
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
18 апреля 2020, 15:10
США: Путин использует пандемию для улучшения отношений с Трампом
18 апреля 2020, 04:10
Тяжело, но потерпите: Медведев объяснил школьникам, как держаться в карантин
18 апреля 2020, 14:10
Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2020, 15:35
COVID-19 приближает конец Украины
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
14 апреля 2020, 13:10
Через несколько дней Украину захлестнёт тяжелейший финансовый кризис
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.