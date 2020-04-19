|
Оставайтесь дома и получайте удовольствие: Медведев рассказал, чем заняться на самоизоляции
19 апреля 2020, 08:10 • 68 • Политика
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что жителям России необходимо оставаться дома и получать при этом удовольствие. Он рассказал, от чего именно.
На самоизоляции следует получать удовольствие от общения с близкими, уверен Дмитрий Медведев. Он посоветовал также смотреть телевизор и фильмы, читать книги.
"Получать удовольствие от всего, что нас окружает в домашних условиях", - процитировало зампреда Совбеза РИА "Новости".
Он обратился к жителям страны и попросил оставаться дома, минимизировать контакты, найти разумное занятие. Медведев признал, что сейчас тяжело, но нужно перетерпеть, чтобы ситуация не ухудшилась.
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 апреля 2020, 15:35
|
17 апреля 2020, 19:10
|
17 апреля 2020, 05:10
|
15 апреля 2020, 17:10
|
17 апреля 2020, 22:10
|
14 апреля 2020, 13:10
|
15 апреля 2020, 07:10