Оставаться на местах: Рада отказалась отправить в отставку глав МИД, СБУ и Минобороны Украины

Верховная Рада Украины отказалась принять отставку главы МИД страны Павла Климкина, руководителя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Все три чиновника уже подали документы на увольнение, а украинский лидер Владимир Зеленский призвал парламент поддержать это решение. Ранее аналогичная ситуация произошла с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. По мнению экспертов, нынешний состав Рады находится в оппозиции к Зеленскому и старается продемонстрировать, что действующий глава государства не имеет большого политического веса.

В четверг, 6 июня, депутаты Верховной рады отказались принять отставку руководителей трёх ведомств — Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и Министерства обороны. Таким образом, парламентарии вновь проигнорировали предложение президента страны Владимира Зеленского.

Глава государства внёс соответствующие представления ещё 30 мая и настаивал на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов. Отмечалось, что меры по отстранению от занимаемых должностей Павла Климкина, Василия Грицака и Степана Полторака «основаны на Конституции и соответствующих законах Украины».

Однако народные депутаты не спешат выполнять указания украинского лидера.

Все три постановления — об отставках министра обороны, руководителя СБУ и главы МИД — не сумели набрать необходимый минимум в 226 голосов.

Так, увольнение главы Минобороны поддержали всего 67 человек. При этом, как сообщает телеканал ZIK, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко раскритиковала Зеленского, поскольку тот в своей инаугурационной не поблагодарил Полторака, который, по её словам, «во время российской агрессии был отцом для бойцов».

За отставку руководителя СБУ отдали свой голос 78 парламентариев. Кроме того, рассматривались два постановления об отстранении от занимаемой должности Павла Климкина. Один документ поддержал 141 депутат, а второй — 137.

Стоит отметить, что и Полторак, и Грицак, и Климкин уже подали заявления об отставке, но парламент отказывается принять такое решение. При этом глава МИД Украины после голосования в Раде заявил, что просил депутатов поддержать его отставку.

В то же время Климкин заверил, что он готов сотрудничать с новой администрацией, и подчеркнул, что Зеленский предлагал ему сохранить министерский портфель.

«У меня есть сеть связей, есть понимание многих вещей... В переходный период буду помогать и буду работать так, как нужно. Это на самом деле вопрос техники. Я не спрячусь под стол и от ответственности, и от всех серьёзных вещей — об этом можете не беспокоиться», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».

Ранее Верховная рада отказалась рассмотреть инициативу Владимира Зеленского об изменении закона о парламентских выборах, а также отправить премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.

Напомним, что одним из первых решений нового президента Украины стал роспуск Верховной рады. Досрочные выборы в парламент намечены на 21 июля.

Согласно данным социологической группы «Рейтинг», опубликованным 5 июня, наибольшее число мест в новом составе парламента Украины наберёт партия Владимира Зеленского «Слуга народа». За неё готовы отдать свой голос 48,2% респондентов.

При этом проходной порог в 5% также преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (10,7%), «Европейская солидарность» (7,8%), возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, «Батькивщина» (6,9%) под руководством Юлии Тимошенко, а также партия «Голос» (5,6% ) бывшего музыканта Святослава Вакарчука.

«Между Зеленским и Радой жёсткий конфликт»

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, украинские парламентарии намеренно идут против решений и поручений главы государства.

«Верховная рада жёстко заняла деструктивную позицию в отношении действующего президента Владимира Зеленского, и все его предложения и поручения полностью отклоняются. Это было и по Владимиру Гройсману, и по другим вопросам. Сегодня Рада стоит в оппозиции к президенту. Депутаты хотят показать голосовавшим за Зеленского гражданам, что он не имеет политического веса», — заявил парламентарий RT.

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев также указал, что между парламентом и президентом Украины начался серьёзный конфликт, и они всё делают «назло друг другу».

«Все предложения Зеленского сейчас будут саботировать, бойкотировать. Конфликт очень сильный, особенно с учётом того, что большинство в Верховной раде продолжает стоять на позициях Порошенко, парламентариев устраивала та конфигурации, которая была при бывшем президенте. Сложно сказать, что будет после выборов. Но точно будет жёсткая борьба по всем направлениям. Всё будет зависеть от позиции многих олигархов. Но важно понимать, что украинскому олигархату не нужен сильный президент», — пояснил собеседник RT.

Свою оценку происходящему также дал представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук. По его словам, представители старой власти пытаются продолжать оказывать «непутёвое сопротивление».

«Сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институтам власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы все должны удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы», — сказал он на брифинге.