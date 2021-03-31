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«Остаться в политике»: как Трамп намерен сохранить наследие своей администрации

31 марта 2021, 01:30  •  77 • В мире
45-й президент США Дональд Трамп запустил новый сайт для своих сторонников. Как отмечается на этом ресурсе, «офис» экс-главы Белого дома «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего». Уточняется, что задача офиса — посредством гражданских инициатив и активной общественной деятельности информировать, «просвещать и вдохновлять американцев из всех слоёв общества по мере совместного строительства поистине великого американского будущего». По мнению экспертов, недавние шаги Трампа говорят о том, что он хочет остаться в политике и в перспективе поменять расклад сил в конгрессе.
 
45-й президент США Дональд Трамп Reuters © Octavio Jones
 

45-й президент США Дональд Трамп запустил новый сайт для своих сторонников. Как отмечается в заявлении, размещённом на этом ресурсе, «офис» экс-главы Белого дома «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего».

«Задача офиса — посредством гражданских инициатив и активной общественной деятельности информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоёв общества по мере совместного строительства поистине великого американского будущего. Благодаря этому офису Дональд Трамп остаётся неутомимым защитником трудолюбивых граждан нашей великой страны, а также их права жить в безопасности, достоинстве, процветании и мире», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Трамп вновь раскритиковал миграционную политику действующего американского лидера Джо Байдена и пообещал посетить границу США с Мексикой в ближайшие недели. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Несколькими днями ранее 45-й президент США обвинил Байдена в создании кризиса на границе с Мексикой. Об этом говорилось в заявлении Трампа, опубликованном бывшим пресс-секретарём Белого дома Шоном Спайсером.

«Мы с гордостью передали администрации Байдена самую надёжную границу в истории. Им нужно было лишь поддерживать работу этой прекрасно налаженной системы на автопилоте. Вместо этого в течение буквально пары недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — отмечалось в сообщении экс-президента.

По словам Трампа, новые власти «пытаются тщательно скрывать, насколько всё действительно плохо», и это видно «невооружённым глазом».

«Единственный способ положить конец байденовскому кризису на границе — это признать свою полную несостоятельность и воспользоваться крайне эффективными и зарекомендовавшими себя мерами Трампа», — считает 45-й президент США.

Трамп также выступил с призывом «немедленно достроить стену» на границе с Мексикой, подчеркнув, что остановка этого проекта привела не только к жертвам и другим «очевидным последствиям», но и к «невиданным доселе» масштабам контрабанды, в том числе наркотиков, а также сексуальной эксплуатации людей.

«Непродуманные меры нынешней администрации создают условия для (совершения. — RT) преступлений против человечности и подстёгивают их. Нашу страну разрушают!» — заявил бывший лидер США.

  • Стена на границе США с Мексикой
  • Reuters
  • © Jose Luis Gonzalez

В конце февраля Трамп не исключил возможности своего участия в следующих президентских выборах в Соединённых Штатах. Об этом он сообщил во время своего выступления перед участниками ежегодной Конференции консервативной политической деятельности CPAC, которое стало первым после сложения полномочий президента в январе.

Противодействие Трампу

Вместе с тем администрация Байдена не прекращает попыток привлечь к ответственности экс-главу Соединённых Штатов.

На этот раз Белый дом решил создать рабочую группу, чтобы провести расследование возможного вмешательства администрации 45-го президента США в научную деятельность. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на письмо, направленное руководителям федеральных госструктур.

Как заявила замдиректора по науке и обществу управления по научно-технической политике Белого дома Алондра Нельсон, учёные в разных ветвях правительства пересмотрят «политику времён Трампа, сдерживавшую науку в угоду политике», и разработают новые меры безопасности. Её слова приводит газета The New York Times.

Издание также отмечает, что, хотя в ходе проверки «может быть выявлено или подтверждено большее количество случаев политического вмешательства в науку», официальные лица Белого дома признали, что способов привлечь сотрудников администрации Трампа к ответственности за прошлые действия не так много.

Подобные намерения подтвердило и само управление по научно-технической политике Белого дома, прокомментировав соответствующую новость в своём Twitter.

«Научная достоверность важна. Мы поняли почему, а теперь нам следует добиться этого на деле. Рабочая группа по научной достоверности при управлении по научно-технической политике Белого дома извлечёт уроки из примеров прошлого, чтобы лучше служить американскому народу, добиваясь реальных результатов, основанных на научных знаниях, а не политике», — отмечается в сообщении.

Scientific integrity matters. We’ve seen why it matters, now we need to make it matter. @WHOSTP's forward-looking Scientific Integrity Task Force will learn from the past to better serve the American people–delivering real results based on science, not politics. #ScienceIsBackhttps://t.co/J7D661yW0k

— White House Office of Science & Technology Policy (@WHOSTP) March 29, 2021

Параллельно с этим до сих пор идёт расследование событий 6 января в Вашингтоне. Демократы, в том числе и Байден, обвиняют Трампа в том, что он якобы своими действиями намеренно поощрял беспорядки и штурм Капитолия.

В отчёте главы комитета по административным вопросам палаты представителей конгресса США демократа Зои Лофгрен, опубликованном в феврале, говорится, что, «как и бывший президент Трамп, любой избранный член конгресса, который помогал мятежу или подстрекал к штурму, создал серьёзную угрозу … демократическому правительству» США.

«Действия, направленные на подстрекательство, поощрение и/или координацию штурма Капитолия — среди прочего, послужившего причиной задержки выполнения конгрессом своих конституционных обязанностей в отношении коллегии выборщиков, — могут нарушать ряд уголовных законов», — считает Лофгрен.

  • Штурм Капитолия
  • Reuters
  • © Leah Millis/File

Кроме того, 25 марта семь комитетов палаты представителей начали масштабное расследование действий федерального правительства в связи со штурмом Капитолия 6 января.

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Комитеты направили 16 ведомствам исполнительной власти и конгрессу письменные запросы о предоставлении всех сообщений правительственных служащих, касающихся заседания конгресса 6 января, на котором законодатели утвердили победу Джо Байдена на выборах по результатам голосования коллегии выборщиков. Запросы предполагают предоставление соответствующих документов и сообщений за период с 1 декабря 2020 года по 20 января 2021 года.

«Остаётся угрозой для оппонентов»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, последние меры Трампа говорят о том, что, несмотря на противодействие своих оппонентов, он «хочет остаться в политике».

«Парламентские выборы в США должны состояться уже в 2022 году, поэтому сейчас для Трампа важно быть на плаву, активно напоминать о себе. Цель экс-главы Белого дома — сделать всё, чтобы в следующем году изменить расклад сил в американском конгрессе: сформировать там хоть какое-то большинство из трампистов-республиканцев. А дальше ему надо будет накапливать ресурсы, если он всерьёз решит участвовать в новых президентских выборах», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, заявил, что сейчас Республиканская партия «не имеет персон, сравнимых с личностью Трампа».

«45-й президент США крайне популярен. Он харизматичен, имеет большую поддержку в американском обществе, с ним даже нельзя сравнивать других политиков-республиканцев. Поэтому если Республиканская партия не найдёт альтернативы Трампу, то вновь попытается сделать на него ставку. Вопрос лишь в том, захочет ли бывший американский лидер вновь баллотироваться в президенты», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Между тем члены Демпартии не оставят своих попыток дискредитировать 45-го президента США, заявил Блохин.

«Демократы хотят окончательно расквитаться с Трампом. Они намерены попытаться лишить его финансовых возможностей, которые он мог бы использовать в будущей политической гонке. Кроме того, будет оказываться перманентное давление, чтобы отбить охоту у 45-го президента США вновь идти на выборы», — полагает эксперт.

Как отметил Домрин, такую агрессию со стороны Демпартии в адрес Трампа можно объяснить тем, что они «боятся его как чёрт ладана».

«Именно поэтому они так часто напоминают американским избирателям, что был такой парень, который отнял не только у демократов четыре года, когда занимал Белый дом, но и у жителей США. Хотя на самом деле для многих избирателей в Соединённых Штатах Трамп был и остаётся символом надежды на то, что их страна станет жить лучше. Действия демократов против Трампа — яркий признак того, что он остаётся угрозой для своих оппонентов», — сообщил аналитик.

При этом Блохин подчеркнул, что у трампизма как политического явления «большие перспективы».

  • Белый Дом
  • Reuters
  • © Erin Scott/File

«Он укоренился в Республиканской партии. Более того, элементы трампизма засели среди демократов, что наблюдается и в действиях новой администрации Байдена. Нынешние власти подготовили промежуточный вариант стратегии по национальной безопасности США, в котором отражены такие аспекты, как активизация борьбы против Китая, нежелание участвовать в вечных войнах», — отметил эксперт.

Однако «элементов трампизма, которые просматриваются в мерах новых властей», недостаточно для сторонников Трампа, пояснил Блохин.

«Видя инициативы демократов в сфере миграционной политики, большинство тех, кто голосовал за 45-го президента США, радикализируются. Не исключено, что со временем появятся новые представители трампизма, которые захотят воплощать свои идеи в жизнь», — заключил эксперт.

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