«Остаться в политике»: как Трамп намерен сохранить наследие своей администрации • 77 • В мире 45-й президент США Дональд Трамп запустил новый сайт для своих сторонников. Как отмечается на этом ресурсе, «офис» экс-главы Белого дома «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего». Уточняется, что задача офиса — посредством гражданских инициатив и активной общественной деятельности информировать, «просвещать и вдохновлять американцев из всех слоёв общества по мере совместного строительства поистине великого американского будущего». По мнению экспертов, недавние шаги Трампа говорят о том, что он хочет остаться в политике и в перспективе поменять расклад сил в конгрессе. 45-й президент США Дональд Трамп Reuters © Octavio Jones 45-й президент США Дональд Трамп запустил новый сайт для своих сторонников. Как отмечается в заявлении, размещённом на этом ресурсе, «офис» экс-главы Белого дома «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего». «Задача офиса — посредством гражданских инициатив и активной общественной деятельности информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоёв общества по мере совместного строительства поистине великого американского будущего. Благодаря этому офису Дональд Трамп остаётся неутомимым защитником трудолюбивых граждан нашей великой страны, а также их права жить в безопасности, достоинстве, процветании и мире», — говорится в сообщении. На прошлой неделе Трамп вновь раскритиковал миграционную политику действующего американского лидера Джо Байдена и пообещал посетить границу США с Мексикой в ближайшие недели. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Несколькими днями ранее 45-й президент США обвинил Байдена в создании кризиса на границе с Мексикой. Об этом говорилось в заявлении Трампа, опубликованном бывшим пресс-секретарём Белого дома Шоном Спайсером. «Мы с гордостью передали администрации Байдена самую надёжную границу в истории. Им нужно было лишь поддерживать работу этой прекрасно налаженной системы на автопилоте. Вместо этого в течение буквально пары недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — отмечалось в сообщении экс-президента. По словам Трампа, новые власти «пытаются тщательно скрывать, насколько всё действительно плохо», и это видно «невооружённым глазом». «Единственный способ положить конец байденовскому кризису на границе — это признать свою полную несостоятельность и воспользоваться крайне эффективными и зарекомендовавшими себя мерами Трампа», — считает 45-й президент США. Трамп также выступил с призывом «немедленно достроить стену» на границе с Мексикой, подчеркнув, что остановка этого проекта привела не только к жертвам и другим «очевидным последствиям», но и к «невиданным доселе» масштабам контрабанды, в том числе наркотиков, а также сексуальной эксплуатации людей. «Непродуманные меры нынешней администрации создают условия для (совершения. — RT) преступлений против человечности и подстёгивают их. Нашу страну разрушают!» — заявил бывший лидер США. Стена на границе США с Мексикой

© Jose Luis Gonzalez В конце февраля Трамп не исключил возможности своего участия в следующих президентских выборах в Соединённых Штатах. Об этом он сообщил во время своего выступления перед участниками ежегодной Конференции консервативной политической деятельности CPAC, которое стало первым после сложения полномочий президента в январе. Противодействие Трампу Вместе с тем администрация Байдена не прекращает попыток привлечь к ответственности экс-главу Соединённых Штатов. На этот раз Белый дом решил создать рабочую группу, чтобы провести расследование возможного вмешательства администрации 45-го президента США в научную деятельность. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на письмо, направленное руководителям федеральных госструктур. Как заявила замдиректора по науке и обществу управления по научно-технической политике Белого дома Алондра Нельсон, учёные в разных ветвях правительства пересмотрят «политику времён Трампа, сдерживавшую науку в угоду политике», и разработают новые меры безопасности. Её слова приводит газета The New York Times. Издание также отмечает, что, хотя в ходе проверки «может быть выявлено или подтверждено большее количество случаев политического вмешательства в науку», официальные лица Белого дома признали, что способов привлечь сотрудников администрации Трампа к ответственности за прошлые действия не так много. Подобные намерения подтвердило и само управление по научно-технической политике Белого дома, прокомментировав соответствующую новость в своём Twitter. «Научная достоверность важна. Мы поняли почему, а теперь нам следует добиться этого на деле. Рабочая группа по научной достоверности при управлении по научно-технической политике Белого дома извлечёт уроки из примеров прошлого, чтобы лучше служить американскому народу, добиваясь реальных результатов, основанных на научных знаниях, а не политике», — отмечается в сообщении. Scientific integrity matters. We’ve seen why it matters, now we need to make it matter. @WHOSTP's forward-looking Scientific Integrity Task Force will learn from the past to better serve the American people–delivering real results based on science, not politics. #ScienceIsBackhttps://t.co/J7D661yW0k — White House Office of Science & Technology Policy (@WHOSTP) March 29, 2021 Параллельно с этим до сих пор идёт расследование событий 6 января в Вашингтоне. Демократы, в том числе и Байден, обвиняют Трампа в том, что он якобы своими действиями намеренно поощрял беспорядки и штурм Капитолия. В отчёте главы комитета по административным вопросам палаты представителей конгресса США демократа Зои Лофгрен, опубликованном в феврале, говорится, что, «как и бывший президент Трамп, любой избранный член конгресса, который помогал мятежу или подстрекал к штурму, создал серьёзную угрозу … демократическому правительству» США. «Действия, направленные на подстрекательство, поощрение и/или координацию штурма Капитолия — среди прочего, послужившего причиной задержки выполнения конгрессом своих конституционных обязанностей в отношении коллегии выборщиков, — могут нарушать ряд уголовных законов», — считает Лофгрен. Штурм Капитолия

© Leah Millis/File Кроме того, 25 марта семь комитетов палаты представителей начали масштабное расследование действий федерального правительства в связи со штурмом Капитолия 6 января. Канадский МИД объявил о новых санкциях из-за Крыма Комитеты направили 16 ведомствам исполнительной власти и конгрессу письменные запросы о предоставлении всех сообщений правительственных служащих, касающихся заседания конгресса 6 января, на котором законодатели утвердили победу Джо Байдена на выборах по результатам голосования коллегии выборщиков. Запросы предполагают предоставление соответствующих документов и сообщений за период с 1 декабря 2020 года по 20 января 2021 года. «Остаётся угрозой для оппонентов» Как отметил профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, последние меры Трампа говорят о том, что, несмотря на противодействие своих оппонентов, он «хочет остаться в политике».

«Парламентские выборы в США должны состояться уже в 2022 году, поэтому сейчас для Трампа важно быть на плаву, активно напоминать о себе. Цель экс-главы Белого дома — сделать всё, чтобы в следующем году изменить расклад сил в американском конгрессе: сформировать там хоть какое-то большинство из трампистов-республиканцев. А дальше ему надо будет накапливать ресурсы, если он всерьёз решит участвовать в новых президентских выборах», — пояснил аналитик в беседе с RT. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, заявил, что сейчас Республиканская партия «не имеет персон, сравнимых с личностью Трампа». «45-й президент США крайне популярен. Он харизматичен, имеет большую поддержку в американском обществе, с ним даже нельзя сравнивать других политиков-республиканцев. Поэтому если Республиканская партия не найдёт альтернативы Трампу, то вновь попытается сделать на него ставку. Вопрос лишь в том, захочет ли бывший американский лидер вновь баллотироваться в президенты», — сказал аналитик в разговоре с RT. Между тем члены Демпартии не оставят своих попыток дискредитировать 45-го президента США, заявил Блохин. «Демократы хотят окончательно расквитаться с Трампом. Они намерены попытаться лишить его финансовых возможностей, которые он мог бы использовать в будущей политической гонке. Кроме того, будет оказываться перманентное давление, чтобы отбить охоту у 45-го президента США вновь идти на выборы», — полагает эксперт. Как отметил Домрин, такую агрессию со стороны Демпартии в адрес Трампа можно объяснить тем, что они «боятся его как чёрт ладана». «Именно поэтому они так часто напоминают американским избирателям, что был такой парень, который отнял не только у демократов четыре года, когда занимал Белый дом, но и у жителей США. Хотя на самом деле для многих избирателей в Соединённых Штатах Трамп был и остаётся символом надежды на то, что их страна станет жить лучше. Действия демократов против Трампа — яркий признак того, что он остаётся угрозой для своих оппонентов», — сообщил аналитик. При этом Блохин подчеркнул, что у трампизма как политического явления «большие перспективы». Белый Дом

«Он укоренился в Республиканской партии. Более того, элементы трампизма засели среди демократов, что наблюдается и в действиях новой администрации Байдена. Нынешние власти подготовили промежуточный вариант стратегии по национальной безопасности США, в котором отражены такие аспекты, как активизация борьбы против Китая, нежелание участвовать в вечных войнах», — отметил эксперт. Однако «элементов трампизма, которые просматриваются в мерах новых властей», недостаточно для сторонников Трампа, пояснил Блохин. «Видя инициативы демократов в сфере миграционной политики, большинство тех, кто голосовал за 45-го президента США, радикализируются. Не исключено, что со временем появятся новые представители трампизма, которые захотят воплощать свои идеи в жизнь», — заключил эксперт.

