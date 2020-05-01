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«Остаться дома означает упредить дальнейшее развитие эпидемии»: в РФ за сутки выявлено 7933 новых случая COVID-19

01 мая 2020, 17:05  •  92 • В России
В России подтверждено 7933 новых случая коронавируса. За предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 7 тыс. заболевших COVID-19, за день до этого — 5,8 тыс. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о приближении к важному рубежу борьбы с COVID-19 и призвал граждан остаться дома вместо посещения общественных мест в предстоящие праздники. Между тем в Роспотребнадзоре рассказали о критериях снятия действующих в стране ограничений и предупредили о риске второй волны заболеваемости коронавирусом. Наряду с этим в России зарегистрировали систему, выявляющую антитела к COVID-19 у переболевших инфекцией пациентов.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавирусной инфекции. Среди новых заболевших клинические признаки болезни не демонстрировали 44,5% от общего числа пациентов.

За предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 7 тыс. заболевших COVID-19, за день до этого — 5,8 тыс.

Согласно последним данным, в России общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 114 431. Болезнь выявлена во всех регионах страны.

За время эпидемии в России выздоровели 13 220 человек, 1601 из них — за последние сутки. Вместе с тем от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 1169 человек. За 24 часа этот показатель вырос на 96.

Москва лидирует по количеству новых случаев COVID-19. За сутки в столице нашли 3561 нового заболевшего. Днём ранее в городе подтвердили 3 тыс. случаев коронавируса, за день до этого — 2,2 тыс.

  • Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
  • RT

Вместе с тем накануне стало известно, что в Москве от коронавирусной инфекции выздоровел 631 человек. Общее число переболевших COVID-19 в Москве выросло до 5766 человек.

При этом власти Москвы рассказали, что привлекли к ответственности 2,5 тыс. нарушителей карантина. Речь идёт о лицах, больных коронавирусом и ОРВИ и проживающих с ними граждан, нарушивших обязательную самоизоляцию. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«В среду с помощью систем фото- и видеофиксации и других технических средств к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции были привлечены более 2,5 тыс. человек — это люди, больные коронавирусом и ОРВИ, а также граждане, проживающие вместе с ними», — приводит его слова РИА Новости.

Данчиков уточнил, что за всё время наблюдения зафиксировано почти 4 тыс. таких нарушений.

Ситуация с ограничениями в России

В Минздраве заявили, что Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, решающим фактором в победе над инфекцией должно стать ответственное поведение каждого человека в части соблюдения самоизоляции.

«Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», — приводится высказывание Мурашко на сайте Минздрава.

Министр отметил, что «остаться в эти дни дома и провести праздник с семьёй означает упредить дальнейшее развитие эпидемии».

В свою очередь, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия действующих в стране ограничений.

«Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений, — это, конечно же, снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей», — отметила она в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам Поповой, можно выделить ещё ряд дополнительных критериев, среди которых уровень летальности и показатель иммунной прослойки.

«Может быть, ещё какие-то критерии будут, мы посмотрим чуть позже... Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова допустила, что первым этапом на пути снятия ограничений станет разрешение прогулок по два-три человека и возможность заниматься спортом на улице.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре предупредили о риске второй волны заболеваний COVID-19, которое может произойти осенью.

Как следует из сообщений ведомства, есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования вирусом пойдёт на спад, как это происходит со всеми другими респираторными инфекциями.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, по мнению главы ФМБА Вероники Скворцовой, в последние недели Россия практически находилась на плато по количеству случаев заболевания коронавирусом.

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала Скворцова в эфире Первого канала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «можно робко надеяться» на то, что страна выходит на плато по коронавирусу, однако снижение динамики по приросту инфицированных будет зависеть от дисциплины граждан в майские праздники.

Накануне стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. В связи с этим он ушёл на самоизоляцию, которую будет проходить в одном из медицинских учреждений. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Тест-системы на антитела к COVID-19

На фоне этих событий стало известно, что в России зарегистрирована тест-система для выявления антител к коронавирусу. Как заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве, в неделю планируется выпускать около 100 тыс. таких систем.

«Благодаря достижению учёных научно-клинического центра физико-химической медицины теперь возможно проведение мониторинга выздоровления пациента, изучения прошлых воздействий и выявления излечившихся пациентов», — сказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Напомним, что с начала апреля в России для лечения COVID-19 используется экспериментальная методика, в рамках которой больным переливают плазму крови с антителами, взятую у переболевших пациентов.

Отметим, что телеканал RT стал первой в России компанией, чьи сотрудники прошли скрининг-тесты на антитела к COVID-19. Тесты проводили компания «Институт стволовых клеток человека» и Ассоциация «Силквей ралли».

Ранее по личному поручению Министра обороны Сергея Шойгу Булату Янборисову была организована оперативная поставка этих тест-систем Ассоциацией «Силквей ралли» совместно с Минобороны России из Китая вместе со средствами защиты для военных врачей, а также проведены несколько телемостов между китайскими специалистами по борьбе с COVID-19 и российскими военными врачами.

В результате исследования, проведённого у 162 сотрудников телеканала RT, у 13 человек были найдены антитела IgM, ещё у троих — антитела сразу двух типов: IgM и IgG. Все 16 сотрудников были отправлены на самоизоляцию.

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