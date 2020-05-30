Осташко объяснил, как ПНС Ливии хочет получить поддержку России с помощью шантажа

По мнению Руслана Осташко, любого социолога, работающего за границей, несложно обвинить в том, что он шпион

ПНС Ливии уже больше года держит в плену российских социологов, чтобы заниматься шантажом в надежде получить поддержку России. По мнению политического аналитика Руслана Осташко, такое поведение является недопустимым, поэтому мировое сообщество должно приложить максимум усилий для освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана.



Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич в своем Телеграм-канале заявил, что ПНС Ливии пытается манипулировать мнением общественности и клевещет на социологов. Ливийцы сняли недостоверное видео "Максим Шугалей: история шпиона", в котором говорится, что социолог занимался шпионажем на территории Ливии. Однако Малькевич отмечает, что сотрудникам ФЗНЦ, которых больше года держат в тюрьме "Митига", официальных обвинений не предъявлено.

По мнению Руслана Осташко, любого социолога, работающего за границей, несложно обвинить в том, что он шпион. Можно выдумать то, чего нет, и приписать исследователю любые цели проведения работы. Бандиты придумали хитрый маневр: взяли в плен россиян, чтобы шантажировать РФ. ПНС Ливии хочет, чтобы его признали на мировом уровне и приглашали на серьезные мероприятия, поэтому идет на все ради достижения этой цели.

Однако по словам Осташко, у дипломатов РФ не может быть причин для контактов с ПНС, несмотря на то, что боевики фабрикуют фейки о шпионаже. Зато общеизвестно, что у американских и европейских нефтяных компаний есть свои планы на Ливию. Запад организовал там "цветную революцию", при этом ни одного западного шпиона почему-то так и не поймали.

Для ПНС, являющегося ставленником Запада, россиянин оказался человеком, которого удобно обвинить в шпионаже. Поскольку доказательств этому нет, официальное обвинение будет выдвинуть крайне проблематично.

"Любой нормальный международный суд, не подконтрольный ПНС, не признает Шугалея шпионом просто потому, что есть документы, которые прямо доказывают, что он социолог и занимался именно социологической работой. Так что все это на уровне шантажа и угроз, до реального уголовного дела вряд ли дойдет.

Но, к сожалению, ситуация опасная, и все происходящее не приближает срок, когда наши соотечественники выйдут на свободу. Думаю, и российским властям, и международному сообществу нужно серьезно озаботиться тем, чтобы как можно скорее добиться освобождения россиян", – пояснил Руслан Осташко.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан легально работали в Ливии. У них было разрешение от ПНС проводить социологические исследования в Триполи. В мае 2019 года их похитили и отвезли в тюрьму "Митига", где они находятся уже больше года. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич обнародовал запись переговоров с главой Высшего совета ПНС Халедом аль-Мишри, из которой явствует, что социологов готовы отпустить в обмен на международную поддержку со стороны РФ. Очевидно, что это настоящий шантаж.

Во время беседы с главой ФЗНЦ представитель ПНС Халед аль-Мишри заявил, что россияне якобы нарушили визовый режим, однако это не соответствует истине, поскольку их документы были в порядке.

По мнению Малькевича, преступные действия ПНС заслуживают осуждения со стороны мирового сообщества.