Осташко об отставке Глазьева: "Либералы побеждают по всем фронтам, выживая патриотов"

Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника президента России. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что после ухода с поста советника главы государства Глазьев будет работать на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Скриншот twitter.com/RuslanOstashko

По мнению политолога Руслана Осташко, в ситуации с Глазьевым "постарались" либералы в правительстве. Он отметил, что эти недовольные критикой советника силы попросту одержали очередную победу, выжив патриота из властных кругов.

"Либералы во власти побеждают по всем фронтам и выживают патриотов. При всем моем неоднозначном отношении к Глазьеву я считаю его патриотом", - заметил он на странице в Twitter.

Напомним, что наиболее известными предложениями Глазьева на посту советника главы России считают его идеи ограничить вывоз капитала из страны, обеспечить поддержку внутреннего производства РФ через ослабление рубля и внедрить запрет на закупки импортных товаров за государственный счет.