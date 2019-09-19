Останутся в стороне: европейцы не будут участвовать в конфликте РФ и США

В случае военного конфликта между Россией и США жители стран Евросоюза предпочли бы остаться в стороне, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. Издание приводит результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, согласно которому 53-85% европейцев хотели бы сохранить нейтралитет.

Однозначную поддержку Вашингтону выразили 3-19% жителей 14 стран ЕС, а на сам союз полагаются до 60% респондентов.

Газета связала такие показатели со слишком активным продвижением Вашингтоном позиции «Америка превыше всего». Больше всего журналистов насторожил факт, что среди опрошенных нашлись те, кто открыто заявил о поддержке России в возможном конфликте.

Комментируя результаты этого исследования, ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отметил, что в случае военного конфликта США и России Европа превратится в ядерное поле боя, и в ЕС это осознают. «Это очень хорошо, что простые люди высказываются так, несмотря на русофобское давление СМИ. Так, значительное число европейцев не хочет быть пушечным мясом у США, и они готовы занимать позицию нейтралитета», — сказал Александров ФАН.

Угроза возникновения конфликта между Россией и США стала более серьезной после разрыва этими государствами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это произошло 2 августа, спустя полгода после того, как США объявили о приостановке своего участия в соглашении. С тех пор эксперты и политики на разных уровнях обсуждают возможность возникновения ядерного конфликта между двумя державами.

Особенно настораживающим в таких условиях стало испытание американской стороной предназначенной для поражения наземных целей ракеты «Томагавк».

О первом после разрыва договора тестировании Вашингтоном крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками — дальность полета снаряда составила более 500 км — сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км», — подчеркнули в распространенном заявлении американского военного ведомства.

Спустя почти месяц замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что Россия находится на продвинутой стадии межведомственной подготовки зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности. Главное — у России есть соответствующие военно-технические заделы, подчеркнул он. По его словам, они позволяют оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную с испытаниями ракет и с их возможным размещением в различных географических регионах.

Грушко заверил, что на любые испытания ракет Россия даст «соответствующий военно-технический ответ».

Он подчеркнул, что безопасность государства «будет надежно защищена». «Вместе с тем, мы также подтвердили несколько раз как в двусторонних контактах с нашими партнерами, так и в рамках недавнего заседания совета Россия — НАТО, что до тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, мы тоже будем воздерживаться от этого шага», — напомнил замглавы МИД.

Проведенный в начале августа опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более половины россиян в определенной степени опасаются ядерной войны. По данным исследования, 33% опрошенных «испытывают некоторое беспокойство» по поводу возможного наступления такого конфликта. 14% опрошенных сильно тревожатся по этому поводу, а 5% «испытывают постоянный страх». При этом почти половина — 46% — сказали, что их не тревожит возможность начала ядерной войны.