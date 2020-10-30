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Останутся без рук: Лукашенко сделал резкое предупреждение протестующим

30 октября 2020, 15:00  •  154 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии отметил, что властям некуда отступать
Выступая перед сотрудниками МВД, Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. Он сообщил, что всем, попытающимся разрушить инфраструктуру государства, придется туго.
По его словам, выходящие на железную дорогу и развешивающие фашистские знамена на ЛЭП будут жестко наказаны.
"С сегодняшнего дня... мы в плен никого не берем",
– предупредил глава Республики. Власти терпели, но нарушители порядка переступили обозначенные красные линии, и теперь они ответят за все, добавил президент.
Тот, кто-то посмеет коснуться военнослужащего, останется "как минимум без рук", цитирует БелТА. Лукашенко подчеркнул, что властям отступать некуда, и они этого делать не собираются.
Организаторы и участники прошедших в стране акций, как сказал белорусский лидер, уже миновали семь, а то и восемь различных этапов цветных революций. И теперь, по его словам, может наступить этап радикализации.
Реагировать на подобное нужно спокойно и аккуратно, подчеркнул Лукашенко, обращаясь к сотрудникам МВД. Только железная воля и терпение приведут к победе, отметил он.
Накануне стало известно, что президент Белоруссии провел неожиданные перестановки в рядах силовиков. Был назначен новый министр внутренних дел, а у главы Республики появились три помощника – госсекретарь Совета безопасности и два инспектора – по Минску и Гродно.

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