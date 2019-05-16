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Остановки стройки храма им было мало: Сторонники Навального нацелились на отставку Куйвашева

16 мая 2019, 22:24  •  65 • Политика
Сторонникам Алексея Навального было мало остановки строительства храма в Екатеринбурге. Теперь они нацелились на отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Строительство храма в Екатеринбурге будет временно приостановлено на время проведения опроса жителей города. Об этом сообщил мэр Александр Высокинский, который выступил перед участниками акции протеста.
Напомним, ранее руководство города поддержало инициативу президента России Владимира Путина, предложившего найти компромисс. Он напомнил, что что храм должен объединять общество, а не разделять.
Впрочем, сторонники блогера Алексей Навального, которые активно поддерживают беспорядки, призывают протестующих не расходиться и готовиться к митингу, запланированному на 16 июня. Они также рассчитывают на отставку губернатора региона Евгения Кувашева.
"Как бы ни закончилась история с храмом, уже очевидно, что губернатор Куйвашев не в состоянии управлять регионом и отстаивать интересы его жителей", - указали представители екатеринбургской команды Навального в соцсетях.
14-15 мая в Екатеринбурге прошли митинги, которые завершились беспорядками. Протестующие разобрали частично забор вокруг сквера и бросили ограждение в пруд, а также пытались атаковать правоохранителей.
В результате несколько человек были задержаны, а вокруг территории был возведен новый забор.

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