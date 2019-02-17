«Остановите полицейское насилие»: во Франции прошли очередные массовые протесты «жёлтых жилетов»

«Жёлтые жилеты» в 14-й раз вышли на улицы. По информации МВД, в выступлениях приняли участие 41,5 тыс. манифестантов, однако сами «жилеты» говорят о 100 тыс. митингующих. В Париже не обошлось без локальных столкновений с полицией, в ходе которых против демонстрантов применили слезоточивый газ. Несколько инцидентов произошло в регионах. В частности, в Ле-Мане «жилеты» разгромили офис депутата правящей партии, а в Руэне несколько митингующих получили травмы после наезда автомобиля.

Во Франции прошли 14-е по счёту протесты «жёлтых жилетов». По данным французского МВД, на улицы вышли 41,5 тысячи «жёлтых жилетов», 5 тысяч из них — в Париже.

Сами представители движения привели другие данные. По их информации, протестующих было около 101 тысячи.

При этом часть протестующих ушла из крупных городов. Движение «свободные жёлтые жилеты» выступает за мирные акции и диалог с властями. RT France пообщался с одним из представителей этого течения Бенджамином Коши.

«Франция круговых перекрёстков снова мобилизуется. Мы ясно поняли, что оставаться в крупных городах — значит способствовать приходу этих самых хулиганов, которые хотят выпустить свой яд, этих антиреспубликанцев. Так что Франция круговых перекрёстков, Франция забытых территорий снова мобилизуется», — сказал он.

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Коши подчеркнул, что «свободные жёлтые жилеты» намерены сделать города более разгруженными от демонстраций, оставив в них только разрешённые и организованные акции.

«Будут акции против дорожных взносов, проверок на дорогах, блокирования крупных экономических центров вокруг больших городов и на их периферии, но при этом мы обеспечим максимальную свободу в крупных городах. В центрах городов теперь в основном будут разрешённые организованные демонстрации. Туда будут приходить мамочки с колясками, и сложно представить себе, что Кастанер будет использовать травматы против матерей с 4-летними детьми. Во всяком случае, мы на это надеемся», — отметил он.

Около десяти «жёлтых жилетов» заявили о намерении пройти маршем от Марселя до Парижа в поддержку одной из предложенных движением мер — референдумов гражданской инициативы. В ходе марша протестующие намерены делать остановки в городах через каждые 25—40 км пути, чтобы провести дебаты с местными «жёлтыми жилетами».

«Жилеты» также заблокировали один из логистических центров Amazon. Это связано с увольнением компанией трёх сотрудников, выступавших в поддержку протестующих. Ранее, 3 февраля, Le Parisien сообщил, что трёх 20-летних мужчин уволили в связи с тем, что они позволили себе замечания, находящиеся «в полной противоположности ценностям компании».

По мнению представителя профсоюза, который намерен бороться за восстановление уволенных, так Amazon пытается предостеречь остальных сотрудников от поддержки «жёлтых жилетов».

«В Amazon большинство сотрудников симпатизируют «жёлтым жилетам», — приводит его слова Le Parisien. — Руководство приняло решение показательно уволить их и отговорить других от участия в акциях»

В то же время в регионах не обошлось и без применения силы как со стороны митингующих, так и по отношению к ним. По данным FranceBleu, в городе Ле-Ман на севере Франции «жёлтые жилеты» разгромили офис депутата правящей партии Дамьена Пишеро. Погромщики разбили окна, проникли внутрь помещения и разломали все предметы интерьера. В том же городе демонстранты побили камнями окна редакции одной из местных газет и сожгли автомобиль.

⭕ Nous condamnons la destruction de la permanence de notre député @DamienPichereau.

Un acte lâche, gravissime ! La violence ne mène nulle part. Solidarité avec les membres de l’équipe parlementaire. #LeMans#Sarthe@LaREM_ANpic.twitter.com/n89OkltdFJ — LaREM Sarthe (@EnMarcheSarthe) February 16, 2019

В городе Руэн водитель в ходе наезда на автомобиле травмировал четверых демонстрантов из числа «жёлтых жилетов». СМИ утверждают, что мужчина запаниковал, когда в его машину якобы попало несколько камней. По другой информации, демонстранты забрались на капот автомобиля, причём в салоне, кроме водителя, находились женщина и ребёнок.

Вскоре после инцидента водитель скрылся с места происшествия, опасаясь самосуда, однако позднее он самостоятельно явился в отделение полиции.

«Жилеты» намерены выйти также и в воскресенье, 17 февраля, так как в этот день будет ровно три месяца с начала первых акций.

«Полицейские только применяют силу»

Предыдущая акция состоялась 9 февраля. По данным полиции, в ней приняли участие около 51 тыс. человек. Однако сами «жилеты сообщают о 118 тыс. В ходе манифестаций несколько человек пострадали. Так, один из них, получивший травму головы, сказал RT France, что они намеревались провести мирную акцию.

«Спасибо» нашей полиции и министру внутренних дел Кристофу Кастанеру. Его полицейские занимаются не поддержанием правопорядка, а только применяют силу. Даже когда мы все пытаемся избежать беспорядков, нас избивают», — сказал он.

Franck raconte avoir été blessé par un coup de matraque à la tête. #GiletsJaunes#Acte13pic.twitter.com/DhnKZrmg6H — Meriem Laribi - #RTFrance (@Meriem_RT) 9 февраля 2019 г.

Другому участнику акции, Себастьяну Майе, оторвало кисть руки гранатой полицейского — он попытался поднять её и отбросить. Он также получил ранение глаза. Его отец, Бернард Майе, рассказал RT, что спасти руку не удалось.

«Мы оставались в больнице до поздней ночи, чтобы узнать, что с ним будет. Кисти руки у него больше нет. Потом мы обратились к офтальмологу из-за травмы глаза, он его осмотрел — сильно не задело, рана поверхностная. Однако кисти руки мой сын лишился. Мы подадим жалобу, а там посмотрим, что будет», — отметил он.

По факту происшествия было начато расследование, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«Это была серьёзная травма, о которой я, бесспорно, сожалею», — приводит его слова France Info.

Один из известных участников протеста Жером Родригез ранее также получил травму глаза из-за действий полиции. Он рассказал о требованиях к французским властям, в которых, в частности, оговариваются возможности полиции в действиях против «жилетов».

«Достойно жить на нашу зарплату — и вообще достойно жить во Франции, создать новую форму демократии, потому что система французских институтов устарела, покончить с привилегиями, — приводит его слова RT France. — К этому надо добавить запрет на использование (силами правопорядка. — RT) травматического оружия для самообороны — и ещё это отрицание демократии, при котором у власти отказался Макрон».