Остановить "Северный поток - 2" невозможно: Глава Минобороны Германии - о значении проекта для ФРГ

Стало известно, что сегодня глава Минобороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась против всех попыток остановить масштабный проект "Северный поток - 2".

Она заметила, в частности, что он имеет большое значение для немецкой энергетической безопасности.

"Было бы нечестно создавать впечатление, будто "Северный поток - 2" можно еще остановить", - цитирует ее Handelsblatt. Тем не менее она отметила, что есть "очевидные" сложности. Но высказалась в его пользу, подчеркнув, что Россия зарекомендовала себя как надежный партнер.