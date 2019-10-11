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Остановить "Северный поток - 2" невозможно: Глава Минобороны Германии - о значении проекта для ФРГ
11 октября 2019, 22:39 • 109 • Политика
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток - 2". Такое заявление сделала глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Стало известно, что сегодня глава Минобороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась против всех попыток остановить масштабный проект "Северный поток - 2".
Она заметила, в частности, что он имеет большое значение для немецкой энергетической безопасности.
"Было бы нечестно создавать впечатление, будто "Северный поток - 2" можно еще остановить", - цитирует ее Handelsblatt. Тем не менее она отметила, что есть "очевидные" сложности. Но высказалась в его пользу, подчеркнув, что Россия зарекомендовала себя как надежный партнер.
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