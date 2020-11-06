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Остановить подсчёт? Американская судья не удержалась от резкости, отвечая на требование Трампа
06 ноября 2020, 07:35 • 206 • Политика
Дональд Трамп потребовал остановить подсчёт голосов в штате Мичиган. Американская судья Синтия Стивенс не удержалась от резкости, отвечая на это.
Дональд Трамп считает, что в штате Мичиган необходимо остановить подсчёт голосов. Иск в Претензионный суд был подан 4 ноября.
Требование рассмотрели, но судья, вынося решение, от резкости не удержалась.
"Это требование отвергается", - заявила Синтия Стивенс. Её слова приводит телеканал Fox News.
В штабе Трампа ранее объясняли, что подсчёт голосов должен быть остановлен, так как у наблюдателей этого кандидата в президенты нет "существенного доступа". Кроме того, было выдвинуто требование изучить уже подсчитанные бюллетени.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд, оспаривая итоги голосования в некоторых ключевых штатах, где победа досталась конкуренту. Намеревающийся править страной ещё четыре года президент считает, что Джо Байден прибегнул к мошенничеству. При этом Трамп заявил, что у него есть "множество доказательств".
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