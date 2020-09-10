«Остановить общение в даркнете ещё сложнее»: почему педофилы безнаказанно делятся «опытом» в сети

В России, как и во всём мире, растёт количество сексуальных преступлений против детей. По данным МВД, за пять лет этот показатель увеличился на 42%. Преступников выявляют и жёстко наказывают, но, как выяснил RT, существуют целые сообщества педофилов. Почему с ними непросто бороться? Какие дети находятся в группе риска? Из-за чего у взрослого возникает влечение к ребёнку и есть ли возможность его подавить? Ответы на эти вопросы искал корреспондент RT.

Установить браузер-анонимайзер, найти форум сообщества педофилов — на это нам понадобилось меньше десяти минут.

«Будем избегать слов «педофилия» и «педофил», так как они имеют слишком негативную окраску, будем употреблять слова «педосексуальность», «мальчиколюбие», «девочколюбие», «детолюбие» (также «педосексуал», «мальчиколюб», «девочколюб», «детолюб»), — пишут администраторы и участники группы (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. — RT). — Мы гораздо чаще пытаемся познакомиться с ребёнком через социальные сети или на улице, пытаемся закрутить роман с ребёнком, который живёт по соседству, и тому подобное. При всём этом мы относимся к детям так же, как вы относитесь к своим ровесникам, и испытываем к ним идентичные чувства: симпатию, любовь, похоть, желание защитить и т. п. Но при этом мы стараемся держать такие отношения в тайне — ведь педосексуальность не только вне закона, детолюбов ненавидят даже люди, которые не были ими оскорблены».

Легализация секса с детьми — одна из главных тем педофильского сайта. Большинство публикаций так или иначе связаны с этим. На форуме есть отдельная библиотека с книгами об отношениях с несовершеннолетними. Многие переведены с других языков самими пользователями сайта. Общий их смысл в том, что авторы сомневаются в том, что педофилы совершают преступления против детей.

На сайте есть и практические советы растлителям. В разделе «Поддержка» выложены материалы с руководством для начинающих. Педофилы призывают «принять себя», «найти единомышленников», «держаться вместе». Тут же рекомендации по сетевой безопасности, защите информации на компьютере. Также есть советы для семейных людей, которые выяснили, что их муж или жена имеют «педосексуальные» наклонности: например, разнообразить половые отношения соответствующими ролевыми играми…

Как ни парадоксально, но официально в России пропаганда педофилии не запрещена. Педофилы имеют полное право обсуждать в интернете свои наклонности. И пока разговоры не касаются конкретных случаев растления, никакой ответственности для участников такой группы не предусмотрено.

Закон о запрете пропаганды педофилии был рассмотрен Госдумой ещё два года назад, но дальше первого чтения документ так и не продвинулся, напомнила RT уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, в сентябре прошлого года в Госдуму было направлено повторное обращение, «на что был получен положительный ответ».

С педофильскими форумами в даркнете по мере возможностей борются общественники, но пока, по их собственному признанию, проигрывают войну.

«Раньше группы педофилов существовали в обычных открытых соцсетях. Правоохранители их даже особо не искали. Мы сами собирали ссылки на такие форумы, передавали в полицию и добивались закрытия. Потом группы открывались снова, их опять приходилось долго закрывать. Сейчас большая часть педофилов перебрались в даркнет, где остановить их общение ещё сложнее», — рассказала RT директор мониторингового центра по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента и лидер движения «Cдай педофила» Анна Левченко.

Между тем педофильские форумы фактически плодят новых преступников, считает активистка.

«Представьте себе больного человека, который хочет секса с ребёнком, но держит себя в руках, потому что боится, что его поймают. Страх разоблачения может сдерживать влечение всю жизнь. Но если такой скрытый педофил зайдёт на форум, прочитает описания различных уловок, ознакомится с чужим опытом, то он может перешагнуть через свои опасения и перейти к активным действиям», — говорит Левченко.

С тем, что свободное общение педофилов в интернете и рост сексуальных преступлений против детей могут быть связаны, согласен научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД, попросивший не называть своего имени.

«Раньше многие педофилы просто боялись удовлетворять свои желания. Начнёшь приставать к ребёнку на улице — тебя увидят, поймают и побьют. Сейчас всё стало гораздо проще — можно медленно втираться в доверие через социальные сети, завоёвывать авторитет, выдавать секс за невинную игру. Родители, особенно если они не уделяют много времени воспитанию, не замечают, что ребёнка постепенно совращают», — рассказал RT сотрудник ВНИИ МВД.

Портрет среднестатистического педофила

Исследований о педофилах и их жертвах немного — вероятно, из-за табуированности темы, а также из-за сложностей с доступом к материалам уголовных дел, поскольку жертвы — несовершеннолетние. Относительно свежее исследование провела Ольга Степанова в ходе работы над кандидатской диссертацией, защита которой прошла в Санкт-Петербургском университете МВД РФ. Юрист изучила личные дела осуждённых за педофилию и отбывающих наказание в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Вот как Степанова описывает среднестатистического педофила: «Это чаще мужчина в возрасте от 23 до 45 лет (89%) со средним образованием, занимающийся неквалифицированным трудом, не состоящий в браке, характеризующийся ранней сексуальной инициацией, наличием психических аномалий и нарушенным психосексуальным развитием и состоящий на учёте в психоневрологическом или наркологическом диспансерах».

75% осуждённых за педофилию имели ранний гомосексуальный опыт. 51% преступников никогда не состояли в браке, 20% разведены, а 29% имеют собственных детей и состоят в браке. В 65% случаев во время совершения преступления педофилы были пьяны.

Педофилия — это психическое заболевание, в Международном классификаторе ему присвоен номер F65.4: «Сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста».

«Причины, почему взрослый начинает заглядываться на детей, до конца не изучены. По одной теории, виной может быть детская травма — педофил сам мог стать жертвой сексуального насилия в маленьком возрасте. По другой теории, надо искать патологии отделов головного мозга. Есть мнение, что педофилом можно стать из-за деградации мозга, вызванной употреблением наркотиков или вдыханием токсичной химии. Моя медицинская и судебная практика показывает: подавляющее большинство педофилов понимают, что растлевать детей аморально. Другое дело, что они не могут справиться со своей тягой», — пояснил RT сексолог и психотерапевт Лев Щеглов.

«Педофилия может быть и следствием сексуальной распущенности. Человек в жизни попробовал уже всё, обычный секс не возбуждает — и тогда взрослый начинает смотреть в сторону детей», — считает руководитель отделения сексологии и терапии сексуальных дисфункций московского НИИ психиатрии Николай Кибрик.

Портрет жертвы

Исследователь Ольга Степанова пишет, что в 60% случаев ребёнок знаком с растлителем, в 21% случаев — не знаком, а в 19% преступлений педофилом оказывается кто-то из родственников. То есть в большинстве эпизодов ребёнка совращает кто-то из круга его общения: отчим, друг родителей, воспитатель. Такие преступления сложно раскрывать. Взрослые не всегда готовы (и хотят) верить детям.

«Надо учитывать психологию людей. Для примера возьмём одинокую небогатую женщину с ребёнком. Она встречает мужчину, влюбляется в него — наконец-то у матери полная семья. Потом ребёнок рассказывает этой женщине, что отчим к нему / к ней начал домогаться. Мама оказывается перед выбором: либо поверить чаду на слово, разрушить желанные отношения, пойти по долгому пути допросов и судов, либо можно сделать вид, что ничего на самом деле не произошло. Просто у ребёнка разыгралась фантазия, он не понял, как добр к нему отчим. Второй путь для многих оказывается предпочтительнее, особенно если воспитанию ребёнка и так не уделяется много времени», — приводит пример собеседник RT во ВНИИ МВД.

При этом, как утверждает Анна Левченко из движения «Сдай педофила», каждая жертва растлителя хотя бы раз пыталась сообщить о происходящем родственникам.

«Есть и более вопиющие случаи. Бывает, что педофил даёт ребёнку за секс деньги. Сумма может быть равна половине месячной зарплаты родителей или даже целой зарплате. И даже если семья знает о развращении ребёнка, взрослые могут молчать, чтобы не потерять эти деньги», — продолжает научный сотрудник ВНИИ МВД.

Юрист Ольга Степанова приводит реальную историю, произошедшую в Санкт-Петербурге: «Девочки долгое время много раз приходили к виновным домой сами и исполняли все «прихоти» преступников за вознаграждение или поощрение чем-либо. Физического насилия или каких–либо угроз в их адрес не применялось. То есть фактически имела место детская проституция. У данных жертв в ходе психологического обследования были выявлены несформированность морально-этических норм, подверженность влиянию со стороны референтной группы (основная масса девочек вовлекались в подобные ситуации подругами)».

Тяжкая статья

Российская судебная система беспощадна к людям, обвинённым в педофилии. Об этом свидетельствует статистика. Оправдательных приговоров по статьям о сексуальном насилии над детьми — десятые доли процента (судя по судебной статистике, в 2019 году по соответствующей статье были осуждены 1266 человек, оправданы восемь).

При всей внешней строгости периодически решения судов вызывают у общественности большие вопросы. Человека могут отправить в тюрьму на годы на основании спорных доказательств. Одновременно суд отпускает людей, чья вина, на первый взгляд, кажется очевидной.

Недавно резонанс вызвало решение суда города Бугульмы в Татарстане, который оправдал местного жителя, обвинённого по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). По версии обвинения, местный житель — 27-летний Сергей Кукушкин — умышленно трогал половые органы своей полуторагодовалой дочери и травмировал её. Адвокат обвиняемого утверждает, что всё произошло случайно: мужчина якобы задел половые органы ребёнка, когда менял подгузник.

© Фото из личного архива

«В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза. По оценке эксперта и первоначальным показаниям обвиняемого и матери ребенка, установлено, что подсудимый действовал с прямым умыслом. Данные травмы невозможно нанести случайно. При этом здоровью ребёнка в любом случае был причинён лёгкий вред. Однако оценка этому в приговоре не дана», — сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Верховный суд Татарстана после жалобы прокуратуры отменил приговор и вернул дело в суд Бугульмы.

«Приговор был отменён в связи с нарушениями норм процессуального законодательства», — пояснили RT в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Большая часть деталей дела закрыта, так как пострадала несовершеннолетняя. О виновности или невиновности отца можно судить лишь по косвенным признакам.

«Мне, как государственному защитнику, не в первый раз достаются дела педофилов, — рассказал RT адвокат Салават Раупов. — Но впервые в моей практике суд оправдал обвиняемого. Отец девочки прошёл судебную психиатрическую экспертизу, которая однозначно показала, что мужчина не является педофилом».

Суд в Татарстане проявил редкую гуманность к обвиняемому. С этим контрастирует история жителя подмосковного Серпухова Романа Радыванюка, о которой подробно рассказывал RT. Суд отправил молодого человека в колонию на 12 лет. Обвинение во многом опиралось на слова соседки Романа, которая не скрывала своего неприязненного отношения к нему.

Пострадавшая девочка (дочка сожительницы Радыванюка) на первом допросе, как следует из протокола, сказала, что дядя «ковырялся руками в писе». При этом видеозаписи разговора нет, а все показания уложились в один повествовательный абзац, написанный следователем (это подтверждено на судебных заседаниях, материалы имеются в распоряжении RT). На втором допросе, проведённом строго в рамках Уголовно-процессуального кодекса, девочка заявила, что её никто не обижал, а оговорить Романа её заставила «тётя Нина» — та самая соседка.

Радыванюк два раза проходил проверку на полиграфе, в обоих случаях эксперт заключил, что испытуемый с большой степенью вероятности говорит правду. Судебная экспертиза не нашла у молодого человека «отклонений в сексуальном развитии, расстройств сексуального предпочтения, в том числе педофилии». Но всего этого суду оказалось недостаточно для оправдательного приговора. Роман суммарно провел уже больше четырёх лет в СИЗО и в колонии строгого режима.

Адвокат Михаил Тер-Таркисов в разговоре с RT согласился, что обвинение в педофилии могут использовать для сведения личных счетов, это подтверждается случаями из его практики.

«В 2012 году суд присяжных оправдал учителя музыки Анатолия Рябова. За педагога тогда вступились многие известные деятели культуры. Я выяснил, что инициатором преследования Рябова стал его непосредственный руководитель — глава музыкальной школы. Начальник боялся, что талантливый учитель получит его место. Сейчас я защищаю одного коммерсанта в возрасте, в педофилии его обвинили родственники. У меня есть полная уверенность, что у моего подзащитного таким образом хотят отобрать квартиру и бизнес», — рассказал RT Михаил Тер-Таркисов.

Встречаются и обратные истории — когда преступники, используя свои связи и служебное положение, могут избежать наказания. Например, в городе Курганинск Краснодарского края шестеро молодых людей несколько дней насиловали 14-летнюю школьницу. Родители написали заявление в полицию, но ещё полгода правоохранители не предпринимали никаких действий, а насильники терроризировали девочку и её семью, угрожая расправой, если те не заберут заявление. Виновных арестовали только после того, как общественники привлекли к ситуации внимание главы СК Александра Бастрыкина, напоминает Анна Левченко из движения «Сдай педофила».

Сажать и лечить

В 2019 году на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» прошёл опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. Почти 75% участников голосования ответили положительно. Никакой юридической силы у опроса нет, но он наглядно продемонстрировал настроения общества, по крайней мере его части.

По разным данным, от 50 до 98% осуждённых за растление несовершеннолетних после выхода из тюрьмы совершают повторные преступления.

«Есть способы уменьшить влечение к детям, — поясняет психиатр Николай Кибрик. — Первый этап: приём лекарств, которые понижают сексуальное влечение в принципе. Второй этап: психотерапевтическая помощь. Третий этап: закрепление достигнутого эффекта. Дело в том, что больному педофилу нужно принимать лекарства и ходить к врачу большую часть жизни».

«Предлагаю расширить перечень обязательных ограничений, действующий для освободившихся педофилов, — заявила RT детский омбудсмен Анна Кузнецова. — Например, можно запретить им пользоваться интернетом. Это особенно важно, если средства связи стали орудием преступления против несовершеннолетнего. Я вижу пользу от системы электронных браслетов, которая покажет перемещения педофилов. Кроме этого, я предлагаю отменить возможность педофилам выйти из тюрьмы условно-досрочно. Важно также запретить педофилам становиться юридическим лицом, оказывающим услуги детям (частные детские сады и студии), а также входить в состав учредителей этих организаций».