Остановить может только врач: Трамп о планах на 2024 год

Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах. Он заявил, что его может остановить только болезнь. "Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - сказал миллиардер.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал то единственное, что может остановить его от участия в президентских выборах в 2024 году. Миллиардер поделился секретом в интервью радиостанции Real America's Voice.

По словам Трампа, помешать ему может только болезнь. При этом экс-президент США успел переболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Так что повторное заражение ему вряд ли грозит.

Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе,

- ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что миллиардер уже не раз намекал на возвращение в большую политику. Однако официального объявления о его участии в предвыборной гонке пока не было. Это связано с особенностями налогового законодательства, касающегося выборов.