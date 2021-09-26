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Остановить может только врач: Трамп о планах на 2024 год

26 сентября 2021, 02:30  •  75 • Политика
Трамп рассказал, что может удержать его от участия в выборах. Он заявил, что его может остановить только болезнь. "Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - сказал миллиардер.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал то единственное, что может остановить его от участия в президентских выборах в 2024 году. Миллиардер поделился секретом в интервью радиостанции Real America's Voice.
По словам Трампа, помешать ему может только болезнь. При этом экс-президент США успел переболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Так что повторное заражение ему вряд ли грозит.
Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе,
- ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.
Напомним, что миллиардер уже не раз намекал на возвращение в большую политику. Однако официального объявления о его участии в предвыборной гонке пока не было. Это связано с особенностями налогового законодательства, касающегося выборов.

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