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Остановить любой ценой. В Литве радикально выступили против работы Белорусской АЭС

27 ноября 2020, 04:05  •  63 • В мире
В Литве заговорили о необходимости остановить работу Белорусской АЭС. Как заявил советник президента республики Ярослав Неверовичюс, для этой цели будет сделано всё возможное.
В Литве вновь заговорили о необходимости остановить работу Белорусской АЭС. По словам советника главы государства Ярослава Неверовичюса, власти прибалтийской страны обязательно сделают всё возможное, чтобы "не подвергать опасности наших граждан, государство и ЕС".
Он напомнил, что Минск взял на себя обязательства информировать Литву о возможных инцидентах на станции, однако, посетовал советник, Вильнюсу приходится самому запрашивать информацию.
Сейчас главной проблемой для прибалтов является то, что они находятся в энергетической связке с РФ и Белоруссией, пояснил Неверовичюс.
Чтобы выйти из этого положения, следует ускорить синхронизацию Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы. Это важно для того, чтобы предотвратить выход белорусской электроэнергии на рынок стран Балтии, убеждён он.
Отметим, что претензии к работе БелАЭС Литва высказывает уже не впервые. Прибалтийское государство считает, что станция несёт угрозу безопасности страны.
Местным жителям превентивно даже раздали таблетки йодида калия на случай аварии на БелАЭС.

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