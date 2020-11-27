Остановить любой ценой. В Литве радикально выступили против работы Белорусской АЭС

В Литве вновь заговорили о необходимости остановить работу Белорусской АЭС. По словам советника главы государства Ярослава Неверовичюса, власти прибалтийской страны обязательно сделают всё возможное, чтобы "не подвергать опасности наших граждан, государство и ЕС".

Он напомнил, что Минск взял на себя обязательства информировать Литву о возможных инцидентах на станции, однако, посетовал советник, Вильнюсу приходится самому запрашивать информацию.

Сейчас главной проблемой для прибалтов является то, что они находятся в энергетической связке с РФ и Белоруссией, пояснил Неверовичюс.

Чтобы выйти из этого положения, следует ускорить синхронизацию Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы. Это важно для того, чтобы предотвратить выход белорусской электроэнергии на рынок стран Балтии, убеждён он.

Отметим, что претензии к работе БелАЭС Литва высказывает уже не впервые. Прибалтийское государство считает, что станция несёт угрозу безопасности страны.

Местным жителям превентивно даже раздали таблетки йодида калия на случай аварии на БелАЭС.