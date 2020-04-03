Остановит ли угроза пандемии наступление ВСУ? • 29 • Аналитика

Горловка под огнём

Как сообщает замкомандующего Оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин, в ночь с 31 марта на 1 апреля украинские войска выпустили по территории республики около 400 боеприпасов, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм минометов. Особо примечательным стал обстрел центрального района Горловки, во время которого было уничтожено 10 единиц муниципального транспорта и пострадало ещё четыре. Отдельный привет жителям прифронтовых городов, ратующим за отмену комендантского часа (при нахождении всего в нескольких километрах от украинских батарей).



Украинская артиллерия не обстреливала центральные районы городов ЛДНР с 2015 года. В данной ситуации однозначно можно говорить об опасной эскалации боевых действий. Такое впечатление, что на фоне коронавирусной паники ВСУ планирует развязать полноценный конфликт. Возможно, это решение Киева, направленное на отвлечение внимания населения от ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. В то же время вполне может быть, что рост активности на линии разграничения – инициатива локальных командиров или результат ослабевшего контроля.







ВСУ несут потери

Защитники ЛДНР, судя по всему, всё активнее отвечают на провокации ВСУ. По данным украинского генштаба, только за последние несколько дней потери составили два человека «двухсотыми» и не менее восьми – «трёхсотыми»; всего за март ВСУ будто бы потеряли 12 солдат и офицеров убитыми, но реальная цифра, скорее всего, больше. Активности народной милиции способствует отъезд эмиссаров ОБСЕ: с 21 марта границы между Украиной и республиками закрыты, в том числе для представителей мониторинговой миссии, а те сотрудники ОБСЕ, которые находились на территории ЛДНР, либо выехали, либо ведут себя тише воды, ниже травы.



На Украине заговорили о необходимости введения режима прекращения огня (об этом почему-то попросили Россию). В Донецке и Луганске в целом согласны с необходимостью перемирия, но особо не обольщаются: за последние годы всяких перемирий (хлебных, школьных и т. д.) объявляли десятки, но ни одно не продлилось дольше суток. Поэтому сегодня ожидать концептуальных изменений в линии поведения ВСУ не приходится. Скорее наоборот, стоит ждать дальнейшего обострения ситуации.



Будьте бдительны!

По сложившейся традиции стороны обвиняют друг друга в переброске техники к линии разграничения. Справедливости ради стоит заметить, что подобные заявления носят скорее ритуальный характер, так как никто технику на положенное расстояние от линии фронта не отводил. И ВСУ, и народная милиция в полной боевой готовности. Вопрос лишь в том, рискнут ли украинские военные спровоцировать серьёзное столкновение.



Агрессивная риторика Киева, полностью нивелирующая саму суть Минских соглашений, наводит на мысль о том, что украинское правительство вполне способно на подобное безумие. К тому же что ЕС и в более благополучные времена никогда даже не пытался наказывать Киев за нарушение «Минска», а теперь, когда в Париже, Берлине и Брюсселе полным-полно своих забот, реакция гарантированно не пойдёт дальше «глубокой озабоченности».



Без сомнений, сегодня жителям ЛДНР, в особенности тем, кто живёт в прифронтовых районах, стоит держать ухо востро. Неизвестно, насколько опасно для республик распространение коронавируса (на сегодняшний день зарегистрированы один случай в ЛНР и два в ДНР), зато снаряды украинской артиллерии, обожающей стрелять по жилым кварталам, однозначно смертоносны. Как сообщает замкомандующего Оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин, в ночь с 31 марта на 1 апреля украинские войска выпустили по территории республики около 400 боеприпасов, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм минометов. Особо примечательным стал обстрел центрального района Горловки, во время которого было уничтожено 10 единиц муниципального транспорта и пострадало ещё четыре. Отдельный привет жителям прифронтовых городов, ратующим за отмену комендантского часа (при нахождении всего в нескольких километрах от украинских батарей).Украинская артиллерия не обстреливала центральные районы городов ЛДНР с 2015 года. В данной ситуации однозначно можно говорить об опасной эскалации боевых действий. Такое впечатление, что на фоне коронавирусной паники ВСУ планирует развязать полноценный конфликт. Возможно, это решение Киева, направленное на отвлечение внимания населения от ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. В то же время вполне может быть, что рост активности на линии разграничения – инициатива локальных командиров или результат ослабевшего контроля.Защитники ЛДНР, судя по всему, всё активнее отвечают на провокации ВСУ. По данным украинского генштаба, только за последние несколько дней потери составили два человека «двухсотыми» и не менее восьми – «трёхсотыми»; всего за март ВСУ будто бы потеряли 12 солдат и офицеров убитыми, но реальная цифра, скорее всего, больше. Активности народной милиции способствует отъезд эмиссаров ОБСЕ: с 21 марта границы между Украиной и республиками закрыты, в том числе для представителей мониторинговой миссии, а те сотрудники ОБСЕ, которые находились на территории ЛДНР, либо выехали, либо ведут себя тише воды, ниже травы.На Украине заговорили о необходимости введения режима прекращения огня (об этом почему-то попросили Россию). В Донецке и Луганске в целом согласны с необходимостью перемирия, но особо не обольщаются: за последние годы всяких перемирий (хлебных, школьных и т. д.) объявляли десятки, но ни одно не продлилось дольше суток. Поэтому сегодня ожидать концептуальных изменений в линии поведения ВСУ не приходится. Скорее наоборот, стоит ждать дальнейшего обострения ситуации.По сложившейся традиции стороны обвиняют друг друга в переброске техники к линии разграничения. Справедливости ради стоит заметить, что подобные заявления носят скорее ритуальный характер, так как никто технику на положенное расстояние от линии фронта не отводил. И ВСУ, и народная милиция в полной боевой готовности. Вопрос лишь в том, рискнут ли украинские военные спровоцировать серьёзное столкновение.Агрессивная риторика Киева, полностью нивелирующая саму суть Минских соглашений, наводит на мысль о том, что украинское правительство вполне способно на подобное безумие. К тому же что ЕС и в более благополучные времена никогда даже не пытался наказывать Киев за нарушение «Минска», а теперь, когда в Париже, Берлине и Брюсселе полным-полно своих забот, реакция гарантированно не пойдёт дальше «глубокой озабоченности».Без сомнений, сегодня жителям ЛДНР, в особенности тем, кто живёт в прифронтовых районах, стоит держать ухо востро. Неизвестно, насколько опасно для республик распространение коронавируса (на сегодняшний день зарегистрированы один случай в ЛНР и два в ДНР), зато снаряды украинской артиллерии, обожающей стрелять по жилым кварталам, однозначно смертоносны. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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