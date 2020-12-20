Остановит ли детскую гендерную медицину Высокий суд Лондона

Блажь проходит, жизнь сломана, а глобальная индустрия растёт как на дрожжах

В 2018 году 12-летняя канадская девочка Меган Дэвидсон объявила, что она «несомненно, является мальчиком». Семейный доктор, по словам матери ребёнка Андреа Дэвидсон, тут же поздравил её, а также, перед тем как отправить письмо в детскую больницу Британской Колумбии (British Columbia Children's Hospital), спросил, какое местоимение она для себя выбрала. В клинике их встретили медсестра и социальный работник и через десять минут предложили девочке принять препарат Lupron, блокирующий половое созревание. «Они сразу предложили этот препарат нашему ребёнку, в нашем присутствии, не обсудив предварительно этот вопрос с нами», – возмущается мать Меган. Никакой беседы с психологом или обследования. Эту историю рассказывает журнал The Economist. Он же сообщает, что в 2007 году в Америке была лишь одна гендерная клиника, сейчас их более 50. «Собранные со всего мира данные говорят о том, что три четверти детей, заявляющих о наличии у них гендерной дисфории и направляющихся в подобные клиники, являются девочками-подростками, тогда как ещё совсем недавно соотношение между девочками и мальчиками было примерно равным. Растёт и количество детей, которые хотят вернуть себе свой первоначальный пол. К сожалению, в том случае, если дети уже начали медицинские процедуры, включая прием гормональных препаратов, это может оставить их бесплодными…» – пишет издание.

Поводом для статьи, вероятнее всего, стало обращение в Высокий суд Лондона Кейры Белл, так называемого обратного трансгендера: она считает, что английская гендерная клиника Tavistock не должна была разрешить ей принимать блокаторы полового созревания, а позднее пройти процедуру с применением тестостерона и двойной мастэктомии, ведь речь шла о подростке. Кейра передумала в 20 лет, сразу после операции по удалению груди, сейчас ей 23, но годы гормональной терапии остановили нормальное развитие её тела, сейчас она больше походит на мужчину, и обратный процесс не запускается. Девушка считает, что решение о смене пола она приняла, будучи подростком, а специалисты Tavistock and Portman NHS Foundation не взяли на себя труд переубедить 16-летнюю бунтарку, проблема которой была вовсе не в женском обличье. Но в клинике Кейра была вовсе не самой юной – блокаторы полового созревания назначались и детям до 12 лет, которым взбрело в голову сменить пол!

Суд посчитал «крайне маловероятным» и «сомнительным», что детей до 16 лет можно считать достаточно зрелыми для принятия взвешенных решений о процедурах, связанных с переменой пола. Да и в отношении 16-17-летних юношей и девушек, считает суд, перед началом накачки медикаментами и операциями, навсегда меняющими жизнь, врачам нужно получить консультацию в суде.

«Первая заповедь медицины гласит: „Не навреди", – сказал журналистам The Economist канадский педиатр, не пожелавший себя назвать. – В любой другой отрасли медицины ситуация такая: если вы своими изменяющими тело хирургическими действиями и применением кросс-половых гормонов вызываете перманентное бесплодие, то в таком случае лучше иметь очень основательные данные.. Однако мы уже идём по этой дороге, не имея в своем распоряжении вообще никаких серьёзных данных».

«Никто не располагает глобальной статистикой относительно количества трансгендеров среди детей.

Данные клиники Tavistock в Лондоне свидетельствуют о том, что количество таких случаев увеличилось в 30 раз за последние десять лет, а в прошлом году 2700 детей обратились туда по этому вопросу. Примерно половина из этого числа готовятся к тому, чтобы принимать блокаторы половой зрелости. В 2019–2020 гг. детская больница Британской Колумбии приняла 382 пациента в своём гендерном отделении, что на 123 человека больше, чем в 2016–2017 годах. Америка не публикует такого рода статистику. Однако, согласно исследованию, проведенному центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centres for Disease Control), в 2017 году среди школьников старших классов 1,8% опрошенных сказали, что являются трансгендерами, а еще 1,6% заявили, что у них нет уверенности в этом вопросе», – сообщает The Economist.

Есть в статье и другие цифры: примерно полдюжины проведённых медицинских исследований свидетельствуют о том, что от 61% до 98% детей, которые приходили на приём по причине гендерных расстройств, в конечном итоге ещё до совершеннолетия соглашались со своим полом, полученным при рождении. Разброс у исследователей огромен – 37%! Видимо, не слишком пристально был изучен вопрос, ведь результаты таких исследований ставят под удар уже сформировавшуюся индустрию – детскую гендерную медицину, ради прибылей превращающую девочек в мальчиков и наоборот. А в случае, если ребёнок поймёт, что совершил ошибку, гендерные медики предложат её исправить, запустив обратный процесс. Правда, в итоге жизнь сломана, но это уже работа психотерапевтов. Правда, блокаторы полового созревания влияют на плотность костей, а тестостерон – на работу сердца, и не только. Но эти проблемы придётся решать уже другим докторам.

«В Америке вмешательство получило импульс в результате принятия в 2010 году закона о доступном здравоохранении, который запретил медицинским страховщикам дискриминацию на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности. На самом деле их вынудили покрывать страховками процедуру принятия гормональных препаратов для людей, объявляющих себя трансами», – пишет The Economist.

Профессор кафедры психологии Университета Пасифик (Pacific University) в штате Орегон, которая оказывала помощь в создании первой в Америке трансгендерной клиники для детей и подростков в Бостоне, сегодня признаётся, что завалена письмами от родителей, которые ищут для своего ребёнка врачей, «которые не будут ограничиваться одним слепым подтверждением того, что он – трансгендер». Но если на первый план выходит детская гендерная медицина, предполагающая смену пола, найти докторов, которые бы задались целью понять, в чём истинные проблемы подростка, всё сложнее. Индустрия смены пола детей сметает таких врачей на пути своего продвижения.

Тем более что детская гендерная медицина поддерживается школой, где запущена программа «гендерной идентичности» (мужчина может идентифицировать себя как женщина, а женщина – как мужчина). «В Америке Джо Байден пообещал подписать законопроект о равенстве (Equality Act). …В нём по-новому интерпретируется понятие пола, в которое теперь включена гендерная идентичность. Это может быть воспринято как поддержка идеи о том, что детей следует поддержать в выбранной ими идентичности, и им должна быть предоставлена возможность получить соответствующую медицинскую помощь, даже если эта идентичность окажется временной», – анализирует издание инициативу Байдена.

Решение Высокого суда Лондона по делу Кейры Белл ряд экспертов считает миной под детскую гендерную медицину. А также поводом для того, чтобы оспаривать судебные решения по изъятию детей у семей, где родители против смены пола ребёнка. Об этом редко пишет пресса, замечает британский журнал.

«Однако для многих врачей в американских трансгендерных клиниках сама идея ограничения использования детьми блокаторов полового созревания вызывает резкое осуждение», – рассказывает The Economist. Детская гендерная медицина опасается лавины судебных исков и, соответственно, кардинального торможения процесса превращения девочек в мальчиков и наоборот.