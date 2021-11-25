Остановить кровопролитие: каких результатов достигли миротворческие войска российской армии

25 ноября профессиональный праздник отмечают военнослужащие миротворческих войск РФ. Задачи по прекращению кровопролития в горячих точках российская армия выполняет с 1992 года, когда вспыхнули столкновения в Грузии и Молдавии. Позднее Москва обеспечивала безопасность оказавшегося в огне гражданской войны Таджикистана, участвовала в урегулировании югославского конфликта, провела операцию по принуждению к миру режима Саакашвили. Сегодня ключевой миссией российских военнослужащих является обеспечение безопасности в Карабахе, разминирование и оказание гуманитарной помощи жителям региона. По мнению экспертов, миротворческая деятельность РФ почти всегда достигала успеха благодаря уважению к гражданскому населению и вниманию к его проблемам.

В четверг, 25 ноября, в России отмечается День военного миротворца. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 1 августа 2016 года.

Именно в этот день в 1973 году Советский Союз впервые принял участие в международной миротворческой операции. Она проходила на Ближнем Востоке после завершения войны Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств.

Как отмечается в материале Минобороны России, посвящённом миротворческим операциям наших войск, Российская Федерация, будучи постоянным членом Совбеза ООН, «несёт ответственность за поддержание мира и безопасности на планете».

Специально для выполнения таких задач в структуре Вооружённых сил России была сформирована 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Сейчас основной миссией данного подразделения является деятельность в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие были введены туда более года назад по трёхстороннему соглашению между Москвой, Баку и Ереваном. Документ установил пятилетний срок пребывания миротворческого контингента РФ «с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения».

Военнослужащий миротворческого контингента ВС РФ в Нагорном Карабахе

© Минобороны России

Как заявил Путин в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, прошедшей в июне текущего года, именно благодаря российским войскам удалось стабилизировать ситуацию в Карабахе.

«При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», — сказал президент РФ.

От Кавказа до Африки

Миротворческая деятельность России началась сразу после распада СССР. Уже в 1992 году военнослужащие РФ появились в зоне грузино-югоосетинского конфликта и в Молдавии, где произошли столкновения между приднестровскими ополченцами и войсками, подконтрольными Кишинёву.

Оба кровопролития удалось остановить. За почти три десятилетия в Приднестровье не произошло ни одной вспышки насилия. Нынешний президент Молдавии Майя Санду выступает за вывод российских «голубых касок» из непризнанной республики. Однако её попытки прекратить миссию российских войск ни к чему не привели.

В Приднестровье развёрнута Оперативная группа российских войск (ОГРВ), состоящая из военнослужащих-мотострелков. Они контролируют 15 постов и контрольно-пропускных пунктов. Зона безопасности, за которую они несут ответственность, составляет 225 км в длину и до 20 км в ширину.

События в Южной Осетии развивались по другому сценарию. В августе 2008 года произошла так называемая пятидневная война. В ходе неё грузинская армия напала на российских миротворцев и подвергла разрушению Цхинвал.

В ответ Москва провела операцию по принуждению к миру режима Михаила Саакашвили. Грузинские войска не смогли оказать серьёзного сопротивления и быстро отступили. Впоследствии Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии.

Сейчас в обеих странах дислоцированы российские войска: в Южной Осетии находится военная база 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, а с абхазскими формированиями Москва создала Объединённую группировку войск.

Ещё одним государством, которому в 1990-е годы потребовалась миротворческая помощь РФ, стал Таджикистан. После распада СССР республика оказалась в пучине кровопролитной гражданской войны. Дополнительно ситуацию ухудшали регулярные вылазки боевиков из соседнего Афганистана, которые стремились поддержать местные исламистские силы.

Миротворец российской армии

© Минобороны России

Ключевую роль в урегулировании конфликта сыграла 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ. Её подразделения взяли под охрану границу с Афганистаном, важнейшие военные и государственные объекты. Сейчас в Таджикистане функционирует военная база общей численностью свыше 6 тыс. человек. Она развёрнута в Душанбе и Курган-Тюбе.

Последнее время большинство военнослужащих базы имеет опыт боевых действий в Сирии, проводит интенсивные учения на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане и обучает специалистов для таджикских ВС — ежегодно эти курсы заканчивает свыше 1 тыс. человек.

Из миссий за пределами постсоветского пространства наиболее значимой миротворческой операцией Москвы считается отправка контингента в Югославию. Бригада военнослужащих РФ была развёрнута в январе 1996 года на северо-востоке Боснии и Герцеговины (БиГ).

В задачи миротворцев входил контроль за соблюдением условий Дейтонских соглашений, которые положили конец войне в регионе, но при этом узаконили независимость Боснии от Белграда.

Согласно документу в БиГ вводились так называемые силы по стабилизации (IFOR, позднее SFOR). Участником этого объединения был и российский контингент. SFOR находились под управлением НАТО, однако войска РФ получили особый статус и подчинялись приказам собственного руководства.

В июне 1999 года, после завершения операции Североатлантического альянса против Югославии, сводный батальон ВДВ из состава боснийского контингента совершил легендарный бросок на Приштину. Российские войска заняли стратегически важный аэропорт Слатина и не позволили использовать его для переброски сухопутных формирований НАТО в регион.

В ходе последовавших переговоров Москва и альянс договорились о размещении в Косово российского миротворческого контингента. Как считают эксперты, главной задачей войск РФ была защита сербского населения.

Российские десантники в Косово, 2001 год

© Kremlin.ru

В июне 2001 года миротворческий контингент РФ в Косово посетил Путин. В ходе посещения базы «голубых касок» он вручил государственные награды шести военнослужащим, отличившимся при исполнении своих задач.

Из Косова российские войска ушли в 2003 году, им на замену пришли милицейские подразделения. Ещё одним регионом, где с 1990-х годов служат формирования ВС РФ, является Африка.

Повышенная готовность

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в настоящее время увеличивается значение миротворческого направления в развитии российской армии.

«Реформа Вооружённых сил России, в частности, предполагает повышение готовности наших воинских формирований к участию в международных миротворческих операциях — как с целью подержания мира и безопасности в зонах конфликтов, так и с целью защиты интересов России и жизни её граждан», — говорится в материалах военного ведомства.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что наибольший вклад миротворческие силы России внесли в урегулирование конфликтов на пространстве СНГ.

«Сложно представить во что бы превратилось постсоветское пространство, если бы Москва не отправляла свои войска и не реагировала в том числе на уровне дипломатии. Именно благодаря России удалось найти развязки по многочисленным спорам, которые вызывали кровопролитные войны в разных регионах бывшего СССР», — сказал Литовкин.

Также эксперт высоко оценил действия «голубых касок» РФ в Югославии. По его мнению, военное присутствие России позволило защитить сербов и внесло значимый вклад в становлении Сербии как суверенного государства.

«Миротворческие операции нашей страны зачастую достигали успеха, в том числе из-за большого внимания к хозяйственным и гуманитарным вопросам. Важно ведь не только остановить насилие, но и запустить механизм нормальной жизни. Сейчас мы это отчётливо наблюдаем на примере Карабаха», — пояснил Литовкин.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По словам эксперта, одним из ключевых залогов положительных результатов миротворческой деятельности РФ является уважение к народу и традициям региона, где выполняются задачи.

«Очень хорошо это видно на примере Карабаха. Миротворцы с теплотой относятся к местным жителям, активно с ними взаимодействуют, оказывают помощь в нормализации жизни. И видно, что армянское население благодарно российским военным, видит в них гарантов своей безопасности», — подытожил Денисов.