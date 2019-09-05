Остановить эскалацию: Киев зовет Россию в Донбасс

Представители России должны вернуться в Совместный центр по контролю и координации сторон, заявила пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы в контактной группы в Минске Дарья Олифер.

По ее словам, в последнее время в Донбассе происходит эскалация, при этом она обвинила в наращивании военной активности именно ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Прошедшие две недели показали увеличение количества нарушений режима тишины со стороны ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями. Поэтому в рамках заседания украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — выразила уверенность Олифер.

Впрочем, российский делегат в минской группе Борис Грызлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что именно украинские силовики по-прежнему продолжают нарушать режима прекращения огня. При этом, по словам дипломата, последние полтора месяца оказались самыми спокойными в этом отношении.

Он также обратил внимание на то, что после заключения очередного перемирия украинские силовики обстреляли школу. В этой связи Грызлов подчеркнул, что повторение подобных инцидентов должно быть категорически исключено, передает ФАН.

Несколькими часами ранее

во время обстрела украинские силовики повредили детский сад в Горловке,

подконтрольной ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка шахты «Глубокая» [административно подчинен Горловке], повреждения получил детский сад №51. Осколок пробил стекло и застрял в стене», — указал чиновник.

В ДНР также отметили, что спустя 10 минут силовики открыли огонь по одному из поселков на западе города. Обстрел велся в течение 45 минут, за которые бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 11 мин калибром 82 мм. Кроме того, под огонь попал поселок Зайцево.

Тем временем в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР сообщили, что в среду, 4 сентября, во время обстрела окраин Горловки боевиками украинского националистического формирования «Азов» погибли двое ополченцев.

«С прискорбием сообщаем, что в результате нарушения перемирия погибли двое наших защитников. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении ведомства.

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Правоохранители самопровозглашенной республики также призвали мировое сообщество и международных наблюдателей вмешаться в ситуацию на юго-востоке страны, чтобы прекратить обстрелы со стороны Украины.

В целом, отмечается, что за сутки

вооруженные украинские формирования десять раз нарушили недавно установленный режим перемирия, выпустив по территориям ДНР порядка 45 боеприпасов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз. Общее количество примененных боеприпасов — 45 единиц», — сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Накануне Следственный комитет России обвинил командира бригады ВСУ в обстреле членов миссии ОБСЕ в Донбассе. Также под обстрел попал внештатный фотограф МИА «Россия сегодня», передает НСН.

Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова заподозрили в обстреле гражданских лиц в Донбассе 1 сентября. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Двумя днями ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что действия новой команды украинского правительства направлены на восстановление связей с украинцами, которые оказались за линией соприкосновения.

«Как вы знаете — президент предложил ряд компромиссных шагов. Ценой больших усилий перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в станице Луганской, восстанавливаем, где это возможно, инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы активного информационного сопротивления», — указал дипломат.

При назначении в парламенте он заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе, амнистией, снятием торговых ограничений. Он отметил, что ставит своей задачей за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Киев не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах»,

— подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Однако в Москве скептически отнеслись к намерению назначенного Верховной радой нового главы МИД Украины в полугодовой срок существенно продвинуться в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в любом случае новому главе украинской внешнеполитической службы не нужно брать плохой пример с предыдущего руководителя МИДа – Павла Климкина.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», — указал сенатор.