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Остановить эпидемию: посол Китая в Москве сообщил о разработке вакцины от коронавируса
25 февраля 2020, 00:54 • 11 • В мире
Китайские учёные разработали вакцину, которая, по предварительным результатам, показала эффективность в лечении коронавируса, но ещё нуждается в доработке. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, эпидемия постепенно сходит на нет, и к концу февраля жизнь во всех китайских провинциях, кроме Хубэй, должна вернуться в нормальное русло. Между тем ряд стран закрыли границы с Ираном, где от вируса умерли 12 человек. Всего число заражённых почти достигло отметки 80 тыс., жертвами COVID-2019 стали более 2600 человек.
© CNS photo via REUTERS
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайским учёным удалось создать вакцину, которая предварительно показала свою эффективность при лечении коронавируса COVID-2019, однако она ещё требует доработок.
«Наши учёные уже дали трёхмерное описание коронавируса — это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет», — передаёт слова дипломата ТАСС.
Он также выразил уверенность, что в ближайшее время эпидемия закончится.
«Я предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — RT), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения», — заявил посол КНР в Москве.
Посол добавил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с распространением заболевания.
Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 79 тыс., жертвами заболевания стали более 2600 человек. Большинство стран продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение заболевания.
В свою очередь, Австрия остановила следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров с высокой температурой, у которых заподозрили коронавирус. Вскоре представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер сообщил, что движение поездов между Австрией и Италией из-за вспышки заболевания прекращено на неопределённый срок.
Вспышка заболевания также была зафиксирована в Иране, где, по последним данным, заболели более 60 человек, 12 из которых скончались. Таджикистан, Оман и Грузия объявили о приостановке авиасообщения с Ираном до нормализации ситуации. Также газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщила, что Анкара закрыла контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе на фоне притока туристов из Ирана в преддверии праздника Навруз. По данным СМИ, границу со страной также закрыл Пакистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что аналогичные меры примет Ереван.Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус
Власти Иордании временно запретили въезд в страну всем прибывающим из Южной Кореи, Китая и Ирана, за исключением своих подданных. Граждан Иордании, возвращающихся из этих стран, будут помещать на двухнедельный карантин.
Тем временем Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин почти 8 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после того, как стало известно о заражении 11 военных. Были изолированы все лица, контактировавшие с инфицированными, а также посещавшие город Тэгу, где зафиксирована вспышка заболевания.
Комиссар Евросоюза по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич рассказал, что ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом.
«Сегодня мы анонсируем мобилизацию более €230 млн для международной борьбы с коронавирусом... €114 млн пойдут ВОЗ, €15 млн — странам-партнёрам и ещё €100 млн — на исследования в поисках вакцины», — цитирует Ленарчича РИА Новости.
По его словам, ещё €3 млн выделят на закупку средств личной защиты и вывоз граждан. Ленарчич также рассказал, что Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии развития ситуации с эпидемией.
«Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования... Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК», — добавил он.
Он отметил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трёх принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.
Ранее в Россию вернулись восемь граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японской Иокогамы. Они находятся на карантине в больнице в Казани, у троих из них было обнаружено заболевание.
Накануне китайские учёные сообщили, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку могла начаться ещё в ноябре 2019 года, а не в конце декабря, как сообщалось ранее. Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук заявили, что именно таким образом вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани. Также специалисты рассказали, что распространение болезни шло как минимум по трём маршрутам.
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