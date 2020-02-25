Остановить эпидемию: посол Китая в Москве сообщил о разработке вакцины от коронавируса

Китайские учёные разработали вакцину, которая, по предварительным результатам, показала эффективность в лечении коронавируса, но ещё нуждается в доработке. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, эпидемия постепенно сходит на нет, и к концу февраля жизнь во всех китайских провинциях, кроме Хубэй, должна вернуться в нормальное русло. Между тем ряд стран закрыли границы с Ираном, где от вируса умерли 12 человек. Всего число заражённых почти достигло отметки 80 тыс., жертвами COVID-2019 стали более 2600 человек.

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайским учёным удалось создать вакцину, которая предварительно показала свою эффективность при лечении коронавируса COVID-2019, однако она ещё требует доработок.

«Наши учёные уже дали трёхмерное описание коронавируса — это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время эпидемия закончится.

«Я предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — RT), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения», — заявил посол КНР в Москве.

Посол добавил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с распространением заболевания.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 79 тыс., жертвами заболевания стали более 2600 человек. Большинство стран продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение заболевания.

Так, власти итальянской области Ломбардия приняли решение закрыть все учебные учреждения из-за вспышки коронавируса. Решение касается детских садов, школ и высших учебных заведений. По последним данным, в стране было зафиксировано около 200 случаев заражения, четыре человека умерли.

В свою очередь, Австрия остановила следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров с высокой температурой, у которых заподозрили коронавирус. Вскоре представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер сообщил, что движение поездов между Австрией и Италией из-за вспышки заболевания прекращено на неопределённый срок.

Вспышка заболевания также была зафиксирована в Иране, где, по последним данным, заболели более 60 человек, 12 из которых скончались. Таджикистан, Оман и Грузия объявили о приостановке авиасообщения с Ираном до нормализации ситуации. Также газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщила, что Анкара закрыла контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе на фоне притока туристов из Ирана в преддверии праздника Навруз. По данным СМИ, границу со страной также закрыл Пакистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что аналогичные меры примет Ереван.

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Власти Иордании временно запретили въезд в страну всем прибывающим из Южной Кореи, Китая и Ирана, за исключением своих подданных. Граждан Иордании, возвращающихся из этих стран, будут помещать на двухнедельный карантин.

Тем временем Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин почти 8 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после того, как стало известно о заражении 11 военных. Были изолированы все лица, контактировавшие с инфицированными, а также посещавшие город Тэгу, где зафиксирована вспышка заболевания.

Комиссар Евросоюза по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич рассказал, что ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом.

«Сегодня мы анонсируем мобилизацию более €230 млн для международной борьбы с коронавирусом... €114 млн пойдут ВОЗ, €15 млн — странам-партнёрам и ещё €100 млн — на исследования в поисках вакцины», — цитирует Ленарчича РИА Новости.

По его словам, ещё €3 млн выделят на закупку средств личной защиты и вывоз граждан. Ленарчич также рассказал, что Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии развития ситуации с эпидемией.

«Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования... Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК», — добавил он.

Он отметил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трёх принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.

Ранее в Россию вернулись восемь граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японской Иокогамы. Они находятся на карантине в больнице в Казани, у троих из них было обнаружено заболевание.

Накануне китайские учёные сообщили, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку могла начаться ещё в ноябре 2019 года, а не в конце декабря, как сообщалось ранее. Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук заявили, что именно таким образом вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани. Также специалисты рассказали, что распространение болезни шло как минимум по трём маршрутам.