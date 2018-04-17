Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии

Британская субмарина, пытавшаяся осуществить атаку в Сирии, была заблокирована двумя российскими подводными лодками класса «Варшавянка», сообщает Times со ссылкой на военные источники.

По данным издания, с подлодки по территории Сирии должны были быть выпущены крылатые ракеты, однако два российских судна устроили с ней «игру в кошки-мышки». В конечном счете подлодка не стала принимать участие в ударе по Сирии.

Ранее также РИА «Новости» со ссылкой на близкий к сирийскому министерству обороны источник сообщало, что четыре британских истребителя Tornado, которые вылетели с базы ВВС Соединенного Королевства Акротири на Кипре, выпустили крылатые ракеты по территории Сирии из-за границ воздушного пространства страны.

«В операции участвовали четыре Tornado, вылетевшие с Кипра. Операция проводилась в координации с США и Францией. Истребители выпустили ракеты по цели, находясь за пределами сирийского воздушного пространства. Самолеты благополучно вернулись на базу», — сказал источник.

По его словам, участие Великобритании носило вспомогательный характер. Каждый из истребителей был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow, радиус действия которой составляет 300 миль (около 483 км).

Ракеты подобного типа программируются для наведения на цель с использованием координат GPS.

Как сообщило Минобороны России, Вашингтон, Лондон и Париж вместе выпустили «более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». По данным ведомства, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

При этом Минобороны уверяет, что системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам. Кроме того, по данным ведомства, атака 12 ракет по аэродрому «Думейр» была полностью отражена. «Значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете. Силы ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром «Думейр»», — говорится в заявлении.

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — уточнили в Минобороны.

Всего ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету, однако в США отрицают эти данные.

США в нападении на Сирию использовали крылатые ракеты «Томагавк». Пентагон уверяет, что их Дамаску перехватить не удалось. «У [крылатых ракет] «Томагавк» не было проблем», — генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, отвечая на вопрос о перехватах ракет или возможных технических проблемах с ними.

То же самое говорит и президент США Дональд Трамп. По его словам, все выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии ракеты достигли своих целей, ни одна не была сбита. «Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что военные США заявили ему, что «каждая (ракета) достигла своей цели».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил в разговоре с НСН подчеркнул, что проведенную США и союзниками военную операцию можно считать провалом.

«Сирийские ПВО уничтожили только огневыми средствами 71 ракету. Это 70% от запущенных ракет США. Это, с точки зрения военной, с точки зрения политической, сокрушительное военное поражение США, которое будет иметь огромные последствия во всех сферах, начиная от геополитики и кончая мировоззрением военных специалистов», — полагает артиллерийский эксперт.

По мнению каперанга, основная проблема американо-французско-британской стратагемы заключалась в отсутствии надлежащей организации атаки «Томагавками». «Продолжительность удара с момента его начала до окончания была огромной, почти два часа. Соответственно, ракеты подходили к цели небольшими группами, по одной, по две, с большими интервалами. И оказавшись в зоне поражения сирийских ПВО, уничтожались», — сообщил Сивков.