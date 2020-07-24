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Останется тайной: Разговор Путина и Трампа в Гамбурге публикации не подлежит - суд США

24 июля 2020, 07:05  •  74 • Политика
Записи переводчика на встрече Путина и Трампа отказались публиковать. "Это финальное решение, на которое не может быть подана апелляция", - говорится в постановлении суда США.
Суд США отказал американским активистам, требовавшим обнародовать записи переводчика, сделанные на встрече американского президента Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году. Соответствующая информация содержится в постановлении судьи Тревора Макфаддена.
Противники Трампа до сих пор считают его тайным российским агентом и устраивают истерику каждый раз, когда он встречается с Путиным. По мнению американских активистов, в записях переводчика могут быть доказательства государственной измены главы Белого дома. Чтобы получить к ним доступ, был использован закон о прозрачности, позволяющий требовать раскрытия текста закона или официального документа.
"Записи переводчика не являются ни текстом закона, ни (федеральным) документом. Это финальное решение, на которое не может быть подана апелляция", - говорится в ответе суда.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что не боится раскрытия его переговоров с главой США. Потому что служба в разведке России приучила его всегда говорить так, словно тебя прослушивают.

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