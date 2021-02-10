«Останется на дне». В «Нафтогазе» пророчат, что «Северный поток-2» достроен не будет

Новые санкции США полностью заблокируют все работы по «Северному потоку-2», и планам «Газпрома» завершить его строительство не суждено сбыться.Об этом заявил уполномоченный НАК «Нафтогаз» по работе с органами государственной власти Вадим Гламаздин.Он заявил, что американские санкции – «это такая штука, которую сложно обойти, потому что она уже является законом, и этот закон является обязательным к исполнению, а не по усмотрению администрации».«Когда они будут применены, строительство прекратится, потому что не будет возможности его обслуживать. Даже если они захотят использовать подсанкционный корабль, что они сейчас делают, никто не сможет ни заправить его, ни допустить в порт за трубами», – объяснил Гламаздин в эфире «Обозреватель.ТВ»..Он добавил «главное», что предусматривают санкции США: лишение доступа к американским финансовым рынкам, финансовым услугам и инструментам любой компании, на которую эти санкции будут наложены.«Порты, которые обслуживают строительство, любые страховые компании, сертификационные международные компании – они все так или иначе связаны с американскими финансовыми инструментами. И все они совершенно точно не хотят оказаться под санкциями. Соответственно, как только будет объявлено о применении новых санкционных инструментов, все эти компании покинут проект», – спрогнозировал Гламаздин.Он считает нереальными запланированные сроки сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2», озвученные компанией-оператором, которая сообщила, что это будет июнь.«Они не сказали, какого именно года. Если мы посчитаем, сколько осталось построить трубы и сколько может строить этот корабль, 400 метров в сутки при самых лучших условиях, а в условиях, как сейчас – 100-200 метров, – разве что 2024 год. Если им вообще дадут достроить», – сказал Гламаздин, добавив, что «мы уверены, что шансов достроить у россиян очень мало».Напомним, «Газпром» допустил остановку «Северного потока-2». В Кремле практически одновременно заявили о намерениях финализировать проект. Противодействие проекту действительно титаническое, однако, власти Германии пока выражают нацеленность на его завершение, невзирая на то, что в стране много и его противников. В то же время и США выражают не менее целеустремленное желание остановить проект навсегда.