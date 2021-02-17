Останется ли Швеция нейтральной?

Несамостоятельность внешней политики Швеции сдвигает её на опасную линию международного противостояния

14 февраля шведская газета Dagens Nyheter опубликовало открытое письмо, под которым стоят подписи высокопоставленных политиков, выражающих беспокойство по поводу внешней политики страны. Швеция теряет свой традиционный нейтральный статус, она всё больше утрачивает независимость и подчиняется Соединённым Штатам. А всё, уверяют авторы, из-за страха перед Россией.

Среди подписавших статью – бывший министры обороны и спикер парламента Таги Петерсон, бывший иностранных дел Ханс Бликс, бывший глава министерства гуманитарной помощи и представитель Швеции в ООН Пьер Шори, несколько бывших послов, ряд видных бывших парламентариев. Они напоминают: недавно шведский парламент заявил, что Швеция сохраняет за собой право подать заявку на вступление в НАТО, если посчитает это необходимым.

Швеция, утверждают авторы письма, больше не осмеливается вести самостоятельную внешнюю политику. И мотивируется этот сдвиг в сторону от традиционного шведского нейтралитета «агрессивной политикой России и ее репрессиями».

На самом деле, считают авторы статьи, это у России есть все основания опасаться действий Запада. «Правда ли, что угроза со стороны современной России действительно превышает угрозу со стороны Советского Союза времен холодной войны? Сегодня, хотя Россия и наращивает вооружения, США тратят на военные расходы примерно в 10 раз больше, а отчисления на военную сферу в европейских странах НАТО в общей сложности втрое превышают российские», – говорится в письме.

«В стремлении приспособиться к действиям США, – указывают составители письма, – мы во многом пожертвовали нашей внешнеполитической независимостью и способностями конструктивно предотвращать конфликты и снижать напряжение в мире. Мы видим, как давление США вынудило Швецию отказаться от привычной и проверенной политики против ядерного оружия…. А главное: новая шведская политика способствовала росту напряженности в Северной Европе, так как Швеция оказалась на линии противостояния США и России, а это идет категорически вразрез с нашими интересами в области безопасности».

Членство в НАТО, пишут они, «не решит проблем Швеции с безопасностью, а лишь сделает страну более уязвимыми». Швеция должна действовать так, чтобы к ней относились не как к части потенциальной угрозы в адрес другой страны, а как к борцу за мир, разрядку напряжённости и международное сотрудничество, говорится в письме.

Швеция много лет проводила политику нейтралитета. Будучи частью западной цивилизации, она не вступила в НАТО, но в последнее она быстро увеличивает свои военные расходы. Министр обороны Петер Хультквист представил новый законопроект об обороне на 2021-2025 годы, который является самым большим военным бюджетом с 1950-х годов. Ассигнования на военные нужды предлагается поднять с 60 миллиардов шведских крон до 87 миллиардов (на 40%). Поскольку США являются третьим торговым партнёром Швеции по экспорту, а американские компании – наиболее представленные иностранные компании в Швеции, экономическая зависимость переходит в политическую плоскость. Швеция – участник Совета евроатлантического партнёрства. 500 шведских военнослужащих служат в Международных силах содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО в Афганистане.

Чтобы вовлечь Швецию в НАТО используются провокации. В октябре 2014 года, когда произошёл инцидент с подводной лодкой у берегов Стокгольма, военные на Западе намекали на российское происхождение судна, сообщали о перехвате якобы сигналов бедствия в сторону Калининграда и т.п. Отношения Стокгольма с Москвой были испорчены. Через полгода шведы признали, что никакой «российской подлодки» не было, но дело, как говорится, было сделано. Населению Швеции привили чувство тревоги. В 2017 году преподаватель безопасности и стратегии в Высшей школе национальной обороны при Стокгольмском университете Томас Райс писал: «На самом деле, Швеция де факто больше не является нейтральной. Западные военные учения на ее территории отражают тревогу всех северных стран по поводу военной мощи России».

Между тем голосование в ходе опроса, проводившегося в том же 2017 г., показало, что число противников НАТО в Швеции по-прежнему превышает число сторонников (43% против 32%). «Вместо того чтобы нагнетать тревогу и пугать всех Россией, Швеция должна вступить в диалог с ней и с другими соседними странами, чтобы снизить агрессию и напряженность. Прозрачность и уважение вместо обмана и недоверия пойдут на пользу всем», – пишет шведская газета Proletären..

Эти настроения, как как и открытое письмо в Dagens Nyheter (сигналы поступают из разных сегментов шведского политического спектра) свидетельствуют о размежевании европейского общественного мнения. Министр иностранных дел Российской Федерации РФ Сергей Лавров по итогам встречи 15 февраля с финским коллегой Пеккой Хаависто сказал: «Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что отношения нужно все-таки восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, мы будем к этому тоже готовы».

Пример Швеции показывает, насколько условный Запад не един в своём отношении к России. На самом деле есть две Европы. Одна Европа следует в русле трансатлантической внешней политики Вашингтона, другая Европа заинтересована в укреплении отношений с соседями на Востоке и в развитии международного сотрудничества. Какая Европа в ближайшие годы будет брать верх? Сегодня это зависит не только от самих европейцев.