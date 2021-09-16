Останется ли Мордовия на карте России, когда команда Артема Здунова отчалит в Москву?

Трудно представить, что врио главы республики Артём Здунов задержится там надолго. После выборов перед ним откроются солидные перспективы в столице. Не сразу, конечно. Но через два-три года «варяг» из Татарстана наверняка и не вспомнит про депрессивный регион. О будущем в Доме Республики думать некому. Волков, Грибанов, Петрушкин, Тултаев – старая номенклатура трясётся над нажитым. Хотя всё равно у них всё отберут. Уже отбирают. Что дальше-то – «укрупнение регионов», а народ как всегда перетопчется?

Сюжет: Выборы

Портал Инфо-РМ писал о признали Мордовии регионом с высоким риском банкротства. Счетная палата РФ говорила о госдолге 13-го региона, превышающем 50 млрд рублей. Постоянное нахождение республики в аутсайдерах даже позволило депутату ГД Сергею Калашникову предложить объединение Мордовии, Чувашии и Марий Эл в один экономически сильный регион, «не имеющий национальной окраски». И ничего, что народы Мордовии ценят своё национальной, культурное и историческое прошлое и настоящее!

Из Москвы этого, конечно, не видно. И потому на фоне подобных предложений недавнее присоединение к закрытому городу Сарову части территории Темниковского района Мордовии для жителей республики выглядит как явный сигнал: процесс пошёл.

Их Высокопревосходительство

Хотя временно исполняющий обязанности главы республики Артем Здунов по национальности эрзя (этническая группа мордвы), он родился в Казани. Его диссертацию, подтверждающую ученую степень кандидата экономических наук представители сообщества «Диссернет» назвали плагиатом. В экономическом плане врио главы Мордовии более всего преуспел в раздаче ключевых постов своим землякам, с которыми спаялся во время недолгой службы в Дагестане.

В Северо-Кавказской республике команде Здунова позволялось немногое. Горцы чужакам, даже единоверцам не особо то позволили собой управлять. По сути, как видится, гарантом сохранения статуса в Дагестане для Артема Здунова и его команды был назначенец президента России Владимир Васильев. После отставки Васильева с поста главы Дагестана (5 октября 2020 года) чуть более чем через месяц (18 ноября 2020 года) свой пост Председателя правительства республики оставил и Здунов.

В Мордовии элита повела себя иначе, сразу возведя нового начальника в превосходную степень. О многом говорит употребленное в отношении Артёма Здунова выражение «Ваше Высокопревосходительство», именно так начал свою речь по случаю 200-летия канонизации праведного воина Федора Ушакова митрополит Мордовский и Саранский Зиновий. Местные чиновники аплодировали чуть ли не стоя.

Через два месяца после своего нового назначения, в январе 2021 года, Здунов пригласил в республику бывшего своего заместителя, то есть бывшего вице-премьера Дагестана Инсафа Хайруллина. Тот получил пост заместителя председателя правительства уже республики Мордовии. Возможно, продвигая Хайруллина, врио главы еще раз дал понять местным элитам, насколько он им доверяет и насколько готов считаться с их интересами.

Как отмечают некоторые телеграм-каналы, фактически Мордовией теперь окончательно управляет команда выходцев из Татарстана, в которую входят сам Здунов (бывший министр экономики Татарстана), вице-премьеры Инсаф Хайруллин и Наталья Таркаева (бывший помощник и заместитель министра экономики Татарстана), первый заместитель руководителя администрации главы Булат Хайрутдинов и просто заместитель Ленар Сабиров. Эта команда передвинулась за Артёмом Здуновым сначала в Дагестан, а затем и в Мордовию.

Жители республики всерьез опасаются, что Здунов пришел в регион чуть ли не как временщик, чтобы, используя властные ресурсы, поучаствовать в переделе остатков промышленности. Поводом к тому служат слухи о том, что фракцию «Единой России» в обновлённой Госдуме может возглавить бывший глава Дагестана Владимир Васильев, под началом которого работал Артём Здунов. При таком раскладе скорый переезд нынешнего врио главы Мордовии в Москву выглядит вполне вероятным. Стоит ли сомневаться, что и команда потянется за ним?

Чтобы сохранить себя, Мордовии нужны здоровые новые силы, которые не были замечены в распилах и откатах, и вопреки всему связывают своё будущее с республикой. Есть ли такие люди?

Выборы без выбора?

То, что список местных единоросов на грядущих парламентских выборах возглавляет врио главы республики – это естественно. Только вряд ли он сам рвется в Госдуму, вероятнее, выполняя в данном случае роль «паровоза». Единорос Наталья Москвитина более всего озабочена недопущением абортов. Тема важная, но не в сложившейся сейчас ситуации. Так и хочется пошутить, что тут проктолог требуется.

Председатель «Российского союза сельской молодежи» (слышали о таком?) Юлия Оглоблина с определенной долей вероятности желает не депутатства как такового, которое дает шанс добиться улучшения жизни населения Мордовии, а переезда в столицу. Некоторые жители региона предполагают, что она является чуть ли не «амурной подругой» Сергея Новикова, главы управления по общественным проектам Администрации президента. Известно, что они встречались на 10-летнем юбилее РССМ.

Сама же Оглоблина, возглавляя союз сельской молодежи, с какой-то целью встречалась с немолодыми работниками ликеро-водочного завода «Саранский», а потом еще и выложила отчет о встрече в соцсети. Или предводитель не знает, что пьянство – это бич сельской молодежи? Может быть, она пыталась остановить производство «зеленого змия?» На своей странице во Вконтакте кандидат пишет: «Новые возможности для молодых специалистов жить и работать в Мордовии». На что в комментариях ей резонно указывается на то, что не стоит популяризировать такие предприятия. По нашему мнению, действительно, молодежи следует держаться от спиртного подальше, особенно на селе.

Из всей обоймы кандидатов, пожалуй, можно выделить одномандатника Дмитрия Кузякина, действующего депутата Госдумы, члена комитета ГД по экологии и охране окружающей среды и первого секретаря республиканского отделения КПРФ. Он имеет военную выучку, звание подполковника, обладает экономическими знаниями (кандидат экономических наук), преподавал экономику в ВУЗе. Благодаря своим знаниям и навыкам Дмитрий Кузякин в прошлом сумел построить прибыльный бизнес. Предприятие, собственником и руководителем которого он был, успешно работает. Этот человек хорошо понимает, что такое рыночные отношения, так как попробовал на себе все роли: производителя, продавца и потребителя. И главное, он местный, последние 10 лет живет и работает в Мордовии, прекрасно знает культуру, обычаи, местные традиции народа.

Дмитрий Кузякин успел проработать в качестве депутата Госдумы предыдущего созыва совсем недолго, так как стал им только в начале года, заняв место однопартийца, умершего от коронавируса. Однако успел проявить себя в качестве законотворца: по его инициативе были приняты не только важные поправки в законы, но и 2 разработанных им законопроекта. Имеющийся опыт позволяет ему утверждать, что он знает, как использовать депутатство во благо республики.

Для Мордовии свой депутат в Госдуме – фигура важная. Нужно, чтобы он отстаивал именно конкретные интересы своей республики. Нужно не допустить победы приоритетов партийных над своими, мордовскими. Понятно, что «Единая Россия» изначально будет иметь определенное преимущество.

Как и ранее на всех прошлых выборах горе руководители наверняка будут яростно заставлять голосовать за «Единую Россию», якобы, что потом по этим нереально высоким процентам, близким к 100%, будут денежные вливания. Но вливания такие, как показала практика, даже если они и были, даже если поступали из федерального бюджета, то пилились между своими. А проголосовавшему народу – дырку от бублика.

Депутаты в Госдуме РФ поддержали грабительскую пенсионную реформу, два раза в год повышали тарифы на ЖКХ, довели до безудержного роста цен на всё и вся. Оптимизацию больниц довели до полной их ликвидации и позакрывали школы на селе. Замордовали людей штрафами, поборами, закредитовали каждого, превратив население в финансовых рабов. Зато сплоченно, согласованно, исполняя партийный долг.