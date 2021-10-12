Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / В России

«Останавливаться нельзя»: Мишустин призвал не сбавлять темп вакцинации от коронавируса

12 октября 2021, 21:35  •  37 • В России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп вакцинации от коронавируса. Премьер рассказал, что к настоящему времени в России прививку от COVID-19 сделали более 40 млн человек, что составляет почти треть всего населения страны. Он также заявил, что правительство выделило 5 млрд рублей финансирования ряду регионов, которые наиболее активно противостоят распространению коронавируса. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла более чем на 16%.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти треть россиян сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались», — сказал Мишустин.

Открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, глава кабмина отметил, что самым надёжным способом защиты от инфекции по-прежнему является вакцинация.

Премьер подчеркнул, что в России созданы все условия, чтобы у граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку.

«Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот», — отметил он.

Мишустин также заявил, что ряд регионов, наиболее активно борющихся с эпидемией, получат финансирование в размере 5 млрд рублей.

«Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с COVID-19, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием», — сказал Мишустин.

Напомним, что за прошедшие сутки в РФ выявлено 28 190 случаев коронавируса, 20 706 человек полностью выздоровели. 973 пациента скончались, что стало новым максимальным показателем суточной смертности.

С начала пандемии диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 832 964 человек, из них полностью выздоровели 6 894 285. Количество летальных исходов достигло 218 345.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе правительственного совещания отметил, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 16%. По его словам, медики ведут более 1 млн пациентов с коронавирусом.

«Практически на каждом врачебном участке — амбулаторном, поликлиническом — сегодня наблюдаются уже более 14 в среднем пациентов на амбулаторном лечении», — добавил он.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что в 11 регионах прирост числа новых случаев составил более 30%. Вместе с тем Мурашко упомянул о том, что в регионах, где летом активно шла вакцинация, ситуация по количеству случаев заболевания и госпитализаций оказалась значительно стабильнее.

Мурашко также высказался о состоянии коечного фонда. По его словам, в стране развёрнуто около 255 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из которых занято около 235 тыс. По оценкам министра, в стране насчитывается 6,1 тыс. пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, он отметил, что в структуре госпитализированных растёт число пациентов в тяжёлом состоянии, их насчитывается 11% от общего числа. Как подчеркнул Мурашко, в большинстве случаев речь идёт о пациентах, не прошедших вакцинацию.

Глава Минздрава также заявил, что имеющийся у России запас вакцин превышает двухмесячную потребность. Наряду с этим министр высказался о доле заболевших среди вакцинированных.

Также на russian.rt.com Мурашко рассказал о серьёзных поражениях внутренних органов после коронавируса

«Хочу отметить, что среди вакцинированных пациентов чуть более 2% тех, кто заболевает коронавирусной инфекцией. Это крайне невысокие цифры, несмотря на то что штамм «дельта» более агрессивен и активно развивается», — подчеркнул он.

Закрытие школ и система QR-кодов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания заявила, что в России из-за эпидемиологической ситуации на дистанционный режим работы перевели более 600 школ.

«В качестве меры противодействия развитию эпидпроцесса ковида, ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях используется перевод школьников на дистанционное обучение. На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 дошкольных учреждений в 22 субъектах», — сказала Попова.

Кроме того, более чем в 25 регионах страны введена система QR-кодов для входа на культурно-развлекательные мероприятия. Кроме того, свыше 20 регионов ввели аналогичные меры при посещении мест общественного питания. Наряду с этим ограничительные меры для граждан старше 65 лет действуют в 64 субъектах РФ, отметила Попова.

«Введён контроль на вход по принципу «QR-код в обмен на услугу»: на культурно-развлекательные мероприятия — в 26 субъектах, на объекты общественного питания — в 22, на спортивные мероприятия — в 25 субъектах, в гостиницы — в 13 субъектах», — сказала она.

Наряду с этим стало известно, что московские власти намерены усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в столичных заведениях, работающих ночью.

Как пояснил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, администрация заведений должна обеспечивать соблюдение всех необходимых мер. В их числе термометрия сотрудников и посетителей на входе, расстановка столов на расстоянии 1,5 м друг от друга, масочный режим для посетителей и сотрудников при передвижении по залу или на танцполе.

«Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — цитирует Немерюка ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





37
Источник
Похожие новости
10 октября 2021, 22:20
«При обгоне выехал на встречную полосу»: что известно о ДТП с участием Ксении Собчак
10 октября 2021, 18:15
«Уходили налево, так как впереди были населённые пункты»: что известно о крушении самолёта в Татарстане
11 октября 2021, 18:10
Трагедия на Левобережной: что известно о гибели женщины с детьми на севере Москвы
11 октября 2021, 22:15
«Дать жёсткую правовую оценку»: СК возбудил дела против директора школы и руководства ЧОПа после убийства в Махачкале
11 октября 2021, 10:00
«Я не куплю пол-литра водки за 300 рублей — дорого»: в чём причины массового отравления метанолом в Оренбургской области
11 октября 2021, 17:35
«Запрещены связь и общение с журналистами»: Мосгорсуд перевёл под домашний арест дезинфектора Антона Котова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.