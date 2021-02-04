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«Остался в одиночестве». Зеленский принимает очень глупое решение

04 февраля 2021, 20:05  •  261 • Украина

Своим решением закрыть неугодные оппозиционные телеканалы президент Украины спровоцировал политический кризис и дополнительный конфликт в обществе.

По словам эксперта, решение о запрете вещания принято с нарушением процедуры и незаконно.

«Понятно, что ничем хорошим это не закончится ни для государства, ни для страны, ни для президента, ни для свободы слова…

Начнем с того, что Зеленский не понимает, что этот указ незаконен – ему объяснили, что он законен. Более того, ему объяснили, что можно опросом, а не заседанием принимать решения СНБО, хотя везде записано, в законе записано, что это на заседании принимается. Заседания не было.

Я думаю, что он недооценивает фронды внутри своей фракции, и он рискует досрочными парламентскими выборами. Но он, скорее всего, этого не понимает. Более того, ему кто-то объясняет, что он таким образом, если будет нравиться поросятам украинским, он будет нравиться Западу. Это две большие разницы на самом деле…

Он лишается всех возможных союзников, людей, которые каким-то образом могут ему подставить плечо. Он остается одиноким джокером, который, как вы знаете, джокер без колоды ничего не стоит, а колода может жить и без джокера. Так что это глупое решение, неразумное. Оно провоцирует и гражданский конфликт дополнительный, и напряжение в обществе, и политический кризис. Я думаю, что им воспользуются все противники Зеленского», – заявил Джангиров.

Напомним, накануне Совбез Украины своим решением, а позже президент – указом запретил эфирное вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

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