«Остался последний ресурс»: как Киев планирует лоббировать в США сельхозреформы на Украине

Принадлежащий правительству Украины «Аграрный фонд» заключил с американской лоббистской фирмой Yorktown Solutions контракт на продвижение аграрной реформы в стране. В документе, с которым ознакомился RT, указано, что в задачи американской компании будет входить налаживание диалога между «заинтересованными сторонами из США и с Украины, ориентированными на реформирование её сельскохозяйственного сектора». Среди других обязанностей Yorktown Solutions — поиск американских инвесторов и развитие отношений с Вашингтоном. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах разрешить продажу земель сельхозназначения. По мнению собеседников RT в украинских политических партиях, американских инвесторов вряд ли заинтересует что-либо, кроме возможности приобрести участки. Однако этот процесс чреват серьёзными внутриполитическими проблемами, прогнозируют аналитики.

Украина привлечёт американских лоббистов для продвижения сельскохозяйственной реформы. Об этом говорится в договоре, опубликованном Минюстом США. Текст есть в распоряжении RT. В соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA) 8 августа 2019 года ведомство получило для регистрации соглашение, которое ранее заключили ПАО «Аграрный фонд Украины» и американская лоббистская фирма Yorktown Solutions.

Как отмечается в документе, лоббистская структура будет оказывать «услуги в области стратегического консультирования с тем, чтобы способствовать наращиванию взаимодействия между ПАО «АГРАРНЫЙ ФОНД» и субъектами коммерческого сектора США, а также налаживанию диалога между соответствующими заинтересованными сторонами из США и Украины, ориентированными на реформирование её сельскохозяйственного сектора».

Также в договоре отмечены и иные «стратегические цели заказчика». Среди них — «взаимодействие с государственными структурами, что, как ожидается, также включает работу с представителями правительственных ведомств США и соответствующих организаций частного сектора», «определение потенциальных инвесторов и коммерческих партнёров для заказчика» и «продвижение деловой репутации заказчика как надёжного партнёра среди американских бизнесменов».

Как отмечается в документе Минюста, 100% акций «Аграрного фонда» принадлежат Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Договор был заключён 6 августа и будет действовать до 2020 года. Американские лоббисты получат за свои услуги $360 тыс.

Достойные партнёры

Информация о деятельности компании Yorktown Solutions, связанной с Украиной, появлялась ещё в прошлом году. Тогда предприятие отчитывалось перед американским правительством в работе на «Нафтогаз» и ряд других госкомпаний Украины. Ряд СМИ на Украине и в России в то время связали контракт с «Нафтогазом» с намерением украинской стороны противодействовать попыткам строительства газопровода «Северный поток — 2». Контракт, включавший информирование о якобы негативных последствиях реализации проекта «Газпрома», Yorktown Solutions и «Нафтогаз» заключили ещё в 2017 году.

Также в отчётности, предоставляемой Министерству юстиции США, можно найти свидетельства работы Yorktown Solutions на входящую в государственный концерт «Укроборонпром» фирму «Укринмаш» и Государственное хозрасчётное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» (также входит в «Укроборонпром»).

Стоит отметить, что президент Yorktown Solutions Дэниэл Вайдич тесно связан с Республиканской партией США. Ранее он работал советником в президентских кампаниях сенаторов Теда Круза, губернатора Висконсина Скотта Уолкера и экс-губернатора штата Массачусетс Митта Ромни.

Дэниэл Вайдич

© American Chamber of Commerce in Ukraine

На сайте ПАО «Аграрный фонд» значится, что компания была основана в 2013 году распоряжением правительства Украины. Её нынешний директор Андрей Радченко был назначен на этот пост решением украинского правительства в 2015-м. Компания отмечает, что целью её деятельности является создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и функционирования рынка сельскохозяйственной продукции в стране. В частности, на «Аграрный фонд», по данным самой компании, приходится 20% внутреннего рынка зерна на Украине.

Глава правления «Аграрного фонда» Украины Андрей Радченко

© minagro.gov.ua

Производительность украинских аграрных компаний очень низкая, поэтому Киев заинтересован привлечь в сельскохозяйственную отрасль страны иностранных инвесторов. Кроме того, сектору жизненно необходимы новые технологии. Так прокомментировал намерения «Аграрного фонда» источник RT в Министерстве аграрной политики Украины.

«У правительства нет денег для поддержки аграрной отрасли, нет их и у производителей. Поэтому власти заинтересованы в том, чтобы привлечь американские компании на украинский рынок. Однако американский бизнес прекрасно осведомлён о проблемах на Украине, поэтому и приходится нанимать лоббистов, чтобы украинских чиновников наконец-то выслушали», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT предположил, что единственное, чем могут привлечь украинские чиновники американских инвесторов, — продажа земли.

«Им нужны деньги. При предыдущем правительстве было всё разграблено, так что остался последний ресурс — земля. Она, как они считают, должна идти на продажу, а Украина, между прочим, — это почти 9% всего чернозёма планеты», — говорит Суздальцев. — Американцы заинтересованы в аграрной реформе, потому что Украина — огромный, «жирный» кусок земли в Европе, и снова такой шанс вряд ли представится».

Подготовка к распродаже

По мнению источников RT на Украине, попытки «Аграрного фонда» задействовать вашингтонских лоббистов для продвижения украинской аграрной реформы могут быть связаны и с ранее озвученными планами президента Владимира Зеленского отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения.

8 августа в ходе визита в Турцию глава государства обещал до конца этого года провести земельную реформу и уже в 2020-м создать «рынок на 40 млн гектаров земли». Ранее, 27 июля, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал земельную реформу в числе приоритетных тем, которые он обсуждал накануне с лидерами партий, прошедших по итогам выборов 21 июля в Верховную раду.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» также отметил, что американские компании будут заинтересованы во вложении денег в украинское сельское хозяйство только при «открытом рынке земли».

«Зеленский согласен дать разрешение на продажу украинских земель уже со следующего года, хотя к этому процессу страна не готова. На Украине нет правил работы рынка земли, отсутствуют чётко прописанные границы земельных участков, земельный кадастр наполнен очень слабо. Всё это приведёт к хаосу. Насколько я понимаю, иностранные компании должны помочь наладить все процессы. Естественно, взамен они могут получить лучшие украинские участки. Продажа земли принесёт много денег, повысятся пенсии и зарплаты бюджетникам. Только длиться этот пир будет недолго. Земля на Украине может скоро закончиться», — отметил в разговоре с RT представитель партии Петра Порошенко.

С такими выводами согласен и источник RT в кабинете министров Украины.

«В нормальных странах правила ведения подобного бизнеса жёстко прописываются. Например, можно запретить использовать определённые пестициды, особенно вблизи населённых пунктов. На Украине никто и ничего контролировать не будет. Поэтому если через 10 лет здесь образуется пустыня вместо плодородных земель, то это будет проблема только страны», — заявил собеседник RT.

Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что западные и американские компании заинтересованы в покупке земли по очень низкой цене у малообеспеченного населения.

«О людях никто не думает. Они потом будут работать за копейки на западные компании? Это и есть реальная цена поддержки Украины ЕС и США», — констатирует собеседник RT.

Reuters

© Michael Buholzer

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов напоминает, что вопрос продажи земли и особенно её продажи иностранцам всегда раскалывал Украину. Противники Зеленского могут использовать недовольство населения в своих целях, считает эксперт.

«Иностранные компании и без того присутствуют на украинском аграрном рынке. Но им всегда не нравился тот факт, что они не могут при этом заполучить землю в собственность, — отметил в беседе с RT Корнилов. — Однако внедрение земельного рынка вызовет бунты фермеров, крестьян, жителей сельских районов. Учитывая тот факт, что ряд олигархов будет выступать и спонсировать прямо противоположные идеи, то эти бунты могут активно подогреваться «сверху».