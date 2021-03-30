Остался год правления: на Украине ждут скорого краха Байдена

Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Разрушительная политика главы США приведет его к провалу, считает журналист

Соединенные Штаты растеряли былое могущество и уже не могут единолично определять судьбу мирового пространства. Однако сам Вашингтон до сих пор этого не понимает. Страна под руководством нового лидера Джо Байдена продолжает всем угрожать, но уже не может добиться своих целей. Такого мнения придерживается политолог с Украины Андрей Головачев.



Как отметил политический эксперт, продавить мир "кнутом" Вашингтону не удастся. Мировое пространство меняется, и санкционное давление уже не вызывает дикий страх у других государств. Однако США явно отстают от современных тенденций и продолжают уповать на эффективность системы рестрикций.

Головачев напомнил, что на минувшей неделе Белый дом поставил своеобразный рекорд. Всего за 72 часа там помахали санкционной дубиной перед Россией, Китаем, Германией и Индией. И это несмотря на то, что Берлин и Нью-Дели пока еще относятся к союзникам Вашингтона, отмечает в своей статье на "Главред" специалист.

По мнению Головачева, мировое сообщество ожидает, что Джозеф Байден пробудет в высоком кресле не более полутора лет. За это время внешняя политика Америки будет пестрить громкими заявлениями, однако не продемонстрирует реальных достижений.

Политолог добавил, что американские ограничения уже не могут добиться своей цели. Российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, Индия продолжит закупку систем ПВО в РФ, а Китай будет объединяться с Россией против гегемонии США.

Напомним, недавно американский эксперт журнала The National Interest объявил, что Москва и Пекин смешали натовцам все карты в Средиземноморье.