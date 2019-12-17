Остался доволен расследованием: Джонсон готов опубликовать доклад о "русском вмешательстве" с оговорками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на публикацию доклада о "российском вмешательстве", который подготовили члены парламента. Об этом журналистам сообщил официальный представитель политика.

Документ был представлен Джонсону ещё в ноябре 2019 года. Изучив его, Джонсон остался доволен, однако его опубликуют только после завершения формирования нового состава парламентского комитета по разведке и безопасности.

Согласно предварительным данным, он начнёт работу уже 17 декабря. Перед выборами представители Лейбористской партии настаивали на публикации доклада, так как в нём якобы содержатся компрометирующие Бориса Джонсона сведения.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в пятницу поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах в Великобритании. Российский лидер выразил надежду на то, что Москва и Лондон смогут наладить конструктивный диалог, отвечающий интересам двух стран и всей Европы в целом.

По итогам подсчёта голосов на выборах в Великобритании стало известно, что Консервативная партия не только одолела лейбористов, но и существенно укрепила свои позиции. Это позволит Борису Джонсону объявить о Brexit ещё до начала 2020 года.

13 декабря политик посетил Букингемский дворец, где встретился с королевой Елизаветой II. Она поручила политику сформировать новый состав правительства.