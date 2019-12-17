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Остался доволен расследованием: Джонсон готов опубликовать доклад о "русском вмешательстве" с оговорками

17 декабря 2019, 03:24  •  13 • Политика
Борис Джонсон готов опубликовать доклад о "русском вмешательстве" с оговорками. При этом премьер Великобритании уже ознакомился с текстом документа и остался им доволен.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на публикацию доклада о "российском вмешательстве", который подготовили члены парламента. Об этом журналистам сообщил официальный представитель политика.
Документ был представлен Джонсону ещё в ноябре 2019 года. Изучив его, Джонсон остался доволен, однако его опубликуют только после завершения формирования нового состава парламентского комитета по разведке и безопасности.
Согласно предварительным данным, он начнёт работу уже 17 декабря. Перед выборами представители Лейбористской партии настаивали на публикации доклада, так как в нём якобы содержатся компрометирующие Бориса Джонсона сведения.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в пятницу поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах в Великобритании. Российский лидер выразил надежду на то, что Москва и Лондон смогут наладить конструктивный диалог, отвечающий интересам двух стран и всей Европы в целом.
По итогам подсчёта голосов на выборах в Великобритании стало известно, что Консервативная партия не только одолела лейбористов, но и существенно укрепила свои позиции. Это позволит Борису Джонсону объявить о Brexit ещё до начала 2020 года.
13 декабря политик посетил Букингемский дворец, где встретился с королевой Елизаветой II. Она поручила политику сформировать новый состав правительства.

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