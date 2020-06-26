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Осталось всего 5 дней: С июля в России начнут действовать новые правила для водителей
26 июня 2020, 10:00 • 63 • Политика
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля. До изменений осталось всего пять дней. Новые правила затрагивают праворульную технику, переделку машин и процедуру сдачи или продления водительских прав.
В России 1 июля вступает в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Новые правила и запреты касаются праворульных транспортных средств, переделанных автомобилей и порядка прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительских прав.
Так, всего через 5 дней вступает в силу запрет на управление праворульными самосвалами и строительной спецтехникой. Аналогичный запрет касается микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.
Помимо этого, с 1 июля изменяются правила легализации изменений, внесённых в конструкцию автомобилей. Речь идёт об установке газобаллонного оборудования, лебёдок, фаркопов, багажников и прочего. Теперь "прокачанную" машину придётся отдавать на проверку в специальные лаборатории. Впрочем, на время периода самоизоляции необходимое заключение можно сделать удалённо.
Также в начале июля изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительских прав. Если врач-нарколог заметит у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, то он сможет обязать пройти дополнительные анализы. При этом стоит отметить, что в изначальном варианте документа предполагалось, что сдавать дополнительные тесты будут все водители без исключения.
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