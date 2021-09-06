|
Осталось всего 12 человек: Как военные преступники из Японии избежали суда
06 сентября 2021, 15:00 • 184 • Политика
Из четырех тысяч военных, которые были причастны к преступлениям во время Второй мировой войны перед судом предстало всего 12. Остальные скрылись в США.
Большинство японцев, которые были участниками бактериологических отрядов, которые совершали издевательства над людьми во время Второй мировой войны избежали наказания, сбежав в США. Об этом рассказал зампредседателя Следственного комитета Александр Фёдоров.
Перед судом на Хабаровском процессе в 1946 году предстало всего 12 человек, в то время как участвовало в зверствах 731 человек из бактериологических отрядов и 100 из японской Квантунской армии. А всего было 4 тысячи человек, которые были в этом замещаны, включая руководство, отметил Фёдоров.
Они получили защиту в США, сказал он.
Международный военный трибунал Дальнего востока в 1946-1048 годах осудил преступления японских солдат против мира, но скрыл преступления против человечества.
Помог разобраться в этом деле Хабаровский суд. Стало известно, что Япония готовилась к бактериологической войне.
Подпишитесь на нас
184
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2021, 23:10
|
04 сентября 2021, 19:55
|
03 сентября 2021, 07:15
|
01 сентября 2021, 05:45
|
31 августа 2021, 03:10
|
02 сентября 2021, 06:30
|
02 сентября 2021, 04:40