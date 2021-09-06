Из четырех тысяч военных, которые были причастны к преступлениям во время Второй мировой войны перед судом предстало всего 12. Остальные скрылись в США.

Большинство японцев, которые были участниками бактериологических отрядов, которые совершали издевательства над людьми во время Второй мировой войны избежали наказания, сбежав в США. Об этом рассказал зампредседателя Следственного комитета Александр Фёдоров.

Перед судом на Хабаровском процессе в 1946 году предстало всего 12 человек, в то время как участвовало в зверствах 731 человек из бактериологических отрядов и 100 из японской Квантунской армии. А всего было 4 тысячи человек, которые были в этом замещаны, включая руководство, отметил Фёдоров.

Они получили защиту в США, сказал он.

Международный военный трибунал Дальнего востока в 1946-1048 годах осудил преступления японских солдат против мира, но скрыл преступления против человечества.

Помог разобраться в этом деле Хабаровский суд. Стало известно, что Япония готовилась к бактериологической войне.