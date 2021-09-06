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Осталось всего 12 человек: Как военные преступники из Японии избежали суда

06 сентября 2021, 15:00  •  184 • Политика
Из четырех тысяч военных, которые были причастны к преступлениям во время Второй мировой войны перед судом предстало всего 12. Остальные скрылись в США.
Большинство японцев, которые были участниками бактериологических отрядов, которые совершали издевательства над людьми во время Второй мировой войны избежали наказания, сбежав в США. Об этом рассказал зампредседателя Следственного комитета Александр Фёдоров.
Перед судом на Хабаровском процессе в 1946 году предстало всего 12 человек, в то время как участвовало в зверствах 731 человек из бактериологических отрядов и 100 из японской Квантунской армии. А всего было 4 тысячи человек, которые были в этом замещаны, включая руководство, отметил Фёдоров.
Они получили защиту в США, сказал он.
Международный военный трибунал Дальнего востока в 1946-1048 годах осудил преступления японских солдат против мира, но скрыл преступления против человечества.
Помог разобраться в этом деле Хабаровский суд. Стало известно, что Япония готовилась к бактериологической войне.

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