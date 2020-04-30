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Осталось уложить 160 километров: "Академик Черский" продолжил движение к "Северному потоку - 2"
30 апреля 2020, 14:10 • 29 • В мире
Судно, которое способно достроить "Северный поток - 2", находится в трёх днях пути от Калининграда. Утром 29 апреля "Академик Черский" вошёл в датский сектор. Осталось уложить всего 160 километров газопровода.
Судно "Академик Черский" движется со скоростью 8,5 узла. Оно вошло в датский сектор и направляется в Балтийское море. Об этом сообщил портал EADaily со ссылкой на данные навигационного портала Marinetraffic.
За трубоукладчиком "Газпром флота" движется буксир "Николай Чикер". Он следует в 11 милях от "Академика Черского" уже давно - от португальских берегов. Авторы статьи не исключают, что именно этот спасательный буксир и доведёт трубоукладчик до Балтики. Раньше "Академика Черского" сопровождали танкер "Ельня" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Они были неподалёку на всём пути от Шри-Ланки до ЮАР. Информации о том, где они находятся сейчас, нет.
"Академик Черский" является главным кандидатом для завершения строительства "Северного потока - 2". После того как завершился конкурс на дооснащение трубоукладчика сварочным оборудованием, он двинулся из Находки. EADaily пишет, что в документах цель судна заключается в обустройстве дальневосточного Киринского месторождения.
Ранее стало известно, что швейцарский подрядчик, задействованный на строительстве "Северного потока - 2" прекратил работы. Это произошло 21 декабря - накануне подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2020 год. Этот документ предполагал санкции против всех компаний, которые будут участвовать в реализации российского проекта.
"Северный поток - 2" почти достроен. Осталось уложить примерно 160 километров газопровода. Этот участок расположен преимущественно в водах Дании.
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