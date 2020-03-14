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Осталось три этапа: сенаторы окончательно одобрили поправки к Конституции

14 марта 2020, 12:35  •  71 • Политика
Фото: council. gov.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парламентарии поддержали решение регионов
Совет Федерации собрался 14 марта на внеочередное заседание, чтобы обсудить важный вопрос. Во время встречи парламентарии утвердили положительное решение всех 85 регионов РФ, касающееся поправок в Конституцию. Накануне стало известно, что региональные парламенты, рассмотрев закон об изменениях главного документа страны, одобрили его. Поддержали этот шаг 164 сенатора, один выступил против, но никто не воздержался.
Постановление Софведа вступает в силу уже сегодня. Теперь, как передает ТАСС, документ получит президент России Владимир Путин и региональные парламенты. Глава государства после этого должен направить в Конституционный суд запрос. Эта инстанция, в свою очередь, в течение недели должна решить, соответствуют или нет вносимые поправки основополагающим положениям Конституции. Если КС РФ не увидит никаких противоречий, то президент издаст указ и в стране пройдет общероссийское голосование.
Как ожидается, в случае положительного решения суда, россияне выразят свое мнение о поправках в Конституцию 22 апреля. Этот день, который выпадает на среду, будет нерабочим. Если более половины жителей страны, пришедших на голосование, выступят за принятие поправок, это будет означать, что россияне одобрили изменения. В таком случае Путин издаст указ, по которому поправки внесут в текст главного документа страны.
Президентский законопроект одобрили 11 марта депутаты и сенаторы. Согласно документу, у парламента появится больше полномочий, у высших должностных лиц – дополнительные ограничения, поправки также предполагают, что президент не может занимать свой пост больше двух сроков подряд, но действующий глава страны сможет баллотироваться вновь после принятия изменений в Конституцию.

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