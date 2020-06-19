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Осталось три дня до конца света: историю о потерянных восьми годах пытаются воплотить
19 июня 2020, 19:00 • 88 • В мире
Издание Al-Ain из Объединённых Арабских Эмиратов сообщило, что осталась неделя до конца света. Историю о потерянных восьми годах пытаются воплотить. Да-да, нам вновь напомнили о знаменитом календаре майя.
Отсчёт дней в календаре майя завершается 21 декабря 2012 года, но недавно в интернете появились многочисленные публикации об этом событии 21 июня 2020 года. Это ошиблись не индейцы, а те, кто расшифровывал их загадочные послания. Историю о потерянных восьми годах теперь пытаются воплотить.
Таким образом, осталось меньше трёх дней до конца света. Но как погибнет человечество, а может и вся планета? Al-Ain приводит несколько различных сценариев.
Один из сценариев гласит, что Земли достигнет комета. Такое уже случалось раньше и привело к вымиранию динозавров и многих других видов фауны. Может, и не комета это будет вовсе, а какой-нибудь астероид. Учёные-астрономы считают, что подобной угрозе можно противостоять. Например, сбить опасный космический объект ионным лучом или ядерной бомбой. Если астероид и не разрушится, то хотя бы отклонится от цели.
Второй сценарий предполагает охлаждение земного ядра, а значит, и утрату планетой магнитного поля. Земля станет беззащитной от крайне вредного солнечного излучения.
Третий сценарий говорит об эволюции Солнца до "красного гиганта". Оно буквально распухнет и станет ещё горячее, что сделает жизнь любой клетки на Земле невозможной.
Но если вернуться к календарю майя, то дату конца света 21 июня 2020 года назвали пользователи соцсетей. Идею они подсмотрели в очередной публикации New York Post. Якобы Судный день, или начало периода глобальных катастроф, который случится уже через три дня, был предсказан индейцами, жившими некогда на территории современных Мексики и Гватемалы.
Объяснение простое. При переходе от юлианского к григорианскому календарю "теряется" 11 дней каждый год. Учёный Паоло Тагалогин рассказал своим подписчикам в Twitter, что за 268 лет с момента этого перехода отставание составило восемь лет, то есть технически у человечества ещё 2012 год.
Соцсети взорвались, только администрация Twitter почистила многие ветки обсуждения этой темы. И люди волновались не зря. День, объявленный концом света, действительно будет необычным. 21 июня 2020 года произойдёт кольцеобразное солнечное затмение.
В полном виде его увидят в Эфиопии, Индии, Китае, Пакистане, Конго, ЦАР, а частично – на юге и западе России, северной части Австралии, в юго-восточной Европе и ещё ряде стран.
Разумеется, конец света предсказать невозможно, о чём знает любой истинно верующий православный человек. Все ответы на подобные волнующие вопросы есть в Евангелии.
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