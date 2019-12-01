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Осталось совсем чуть-чуть: Эрдоган объявил дату официального запуска "Турецкого потока"
01 декабря 2019, 03:54 • 83 • Политика
Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока". Официальный старт работе газопровода будет дан уже 8 января 2020 года в Стамбуле, заявил турецкий лидер.
Газопровод "Турецкий поток" будет запущен уже 8 января 2020 года в Стамбуле. Об этом объявил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия газопровода TANAP, которая прошла в провинции Эдирне на северо-западе страны.
Речь идёт о российско-турецком газопроводе, соединяющем Краснодарский край и европейскую часть Турции по дну Чёрного моря. Проект реализуется с 2017 года и уже близок к завершению. Запуск "Турецкого потока" позволит Турции стать газовым хабом, а России - нарастить поставки голубого топлива в Южную и Юго-Восточную Европу и повысить надёжность этих поставок.
Напомним, что летом этого года появилась договорённость о строительстве второй нити "Турецкого потока" уже через Болгарию. Страна долгое время тянула с решением, прикрываясь требованиями ЕС, но когда власти страны увидели, как ведёт себя Германия - тут же захотели скорейшей постройки российского газопровода.
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