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Осталось согласовать в ЦБ: Греф объявил о переходе бывшего вице-премьера Голодец в Сбербанк

11 февраля 2020, 21:24  •  34 • Политика
Глава Сбербанка Герман Греф объявил о переходе на работу в кредитную организацию бывшего вице-премьера Ольги Голодец. Её назначение осталось согласовать в ЦБ.
Как пишет РБК, наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру Голодец. По данным издания, бывшая вице-премьер, вероятно, будет курировать социальные и медицинские проекты.
Крупные российские банки занимаются развитием медицинских продуктов и услуг, в особенности дистанционных.
В ушедшем в отставку правительстве Голодец курировала вопросы культуры, спорта, здравоохранения, образования.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о судьбе бывших членов правительства страны. По его словам, они все уже трудоустроены.

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