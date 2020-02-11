Осталось согласовать в ЦБ: Греф объявил о переходе бывшего вице-премьера Голодец в Сбербанк

Как пишет РБК, наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру Голодец. По данным издания, бывшая вице-премьер, вероятно, будет курировать социальные и медицинские проекты.

Крупные российские банки занимаются развитием медицинских продуктов и услуг, в особенности дистанционных.

В ушедшем в отставку правительстве Голодец курировала вопросы культуры, спорта, здравоохранения, образования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о судьбе бывших членов правительства страны. По его словам, они все уже трудоустроены.