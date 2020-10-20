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Осталось пять дней: Украина и Белоруссия объединятся в войне против Путина - политолог

20 октября 2020, 18:30  •  327 • Политика
Украина и Белоруссия уже в скором времени объединятся в войне против президента России Владимира Путина. Об этом в авторском материале на украинском ресурсе "Главред" заявил директор Института трансформации общества экономист и политолог Олег Соскин. По его словам, до начала новых политических поворотов осталось 5 дней - до 25 октября.
По мнению украинского эксперта, один из вопросов референдума, анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским, о праве Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом, предложен с той целью, чтобы отказаться от Минских соглашений и перейти в "будапештский формат". Как считает Соскин, этот вопрос найдёт широкую поддержку на Украине.
По его словам, "война с Кремлём" станет неотвратимой. Причём, как отметил он, поддержать этот вектор готовы и США, и Великобритания. Также Соскин обратил внимание на Белоруссию.
"На Украине 25 октября - выборы, а в Белоруссии как раз в эти дни истечёт срок ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиция Лукашенко", - написал он.
Он отметил, что с этого момента начинается "война против Путина".
"И Украина постепенно станет передовым бастионом на рубежах западного мира, который будет противостоять Путину", - считает Соскин, добавляя, что Украина объединится в этом вопросе с Белоруссией и единой военной машиной пойдут против Москвы.
"А Путин, естественно, будет огрызаться", - добавил он, отметив, что западных игроков такое положение дел устроит.

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