Осталось пять дней: Украина и Белоруссия объединятся в войне против Путина - политолог

По мнению украинского эксперта, один из вопросов референдума, анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским, о праве Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом, предложен с той целью, чтобы отказаться от Минских соглашений и перейти в "будапештский формат". Как считает Соскин, этот вопрос найдёт широкую поддержку на Украине.

По его словам, "война с Кремлём" станет неотвратимой. Причём, как отметил он, поддержать этот вектор готовы и США, и Великобритания. Также Соскин обратил внимание на Белоруссию.

"На Украине 25 октября - выборы, а в Белоруссии как раз в эти дни истечёт срок ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиция Лукашенко", - написал он.

Он отметил, что с этого момента начинается "война против Путина".

"И Украина постепенно станет передовым бастионом на рубежах западного мира, который будет противостоять Путину", - считает Соскин, добавляя, что Украина объединится в этом вопросе с Белоруссией и единой военной машиной пойдут против Москвы.

"А Путин, естественно, будет огрызаться", - добавил он, отметив, что западных игроков такое положение дел устроит.