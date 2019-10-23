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Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
23 октября 2019, 07:39 • 441 • Политика
У США осталось 1,5 часа, чтобы восполнить все пункты: отвести тяжёлую технику и подразделения, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал США 1,5 часа на выполнение всех пунктов договорённостей. Речь идёт об отводе из Сирии американской тяжёлой техники и военных подразделений.
Также Шойгу поднял вопрос охраны сирийских тюрем, в которых курды содержали террористов ИГИЛ*. По его информации, был период в двое суток, когда охрана была снята. Кроме того, до 500 человек сбежали из лагерей беженцев.
Вместе с тем не решена главная проблема - как вернуть узников в их родные страны. Шойгу напомнил, что данный вопрос не регулируется обычным мирным правом, и для его решения необходима ООН.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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