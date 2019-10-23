Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США

Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал США 1,5 часа на выполнение всех пунктов договорённостей. Речь идёт об отводе из Сирии американской тяжёлой техники и военных подразделений.

Также Шойгу поднял вопрос охраны сирийских тюрем, в которых курды содержали террористов ИГИЛ*. По его информации, был период в двое суток, когда охрана была снята. Кроме того, до 500 человек сбежали из лагерей беженцев.

"Сейчас принимаются меры, нас в этом убеждают", - отметил глава Минобороны России.

Вместе с тем не решена главная проблема - как вернуть узников в их родные страны. Шойгу напомнил, что данный вопрос не регулируется обычным мирным правом, и для его решения необходима ООН.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.