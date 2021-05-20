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Осталось меньше 3 километров: достройка "Северного потока-2" в Дании идет на рекордных скоростях

20 мая 2021, 15:25  •  234 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
"Фортуна" войдет в экономическую зону Германии в ближайшее время
Завершение строительства датского отрезка "Северного потока-2" идет рекордно быстрыми темпами. Уже в скором времени "Фортуна" войдет в экономическую зону Германии в Балтийском море.
Ссылаясь на данные навигационного портала Marinetraffic, EA Daily сообщает, что за минувшие сутки было уложено 1,5 тысячи метров газопровода, поэтому до конечной точки строительства "Северного потока-2" в Дании остается около 3 километров. Учитывая скорость "Фортуны", этот процесс займет всего несколько дней.
Также скорому завершению строительства способствует хорошая погода в Балтийском море. Именно благодаря этому баржа смогла проложить рекордные 1,5 километра.
Напомним, что именно из-за неблагоприятных погодных условий "Фортуна" была вынуждена полтора месяца простаивать, тем самым снизив среднюю скорость до 400 метров ежедневно.
Накануне Госдепартамент США подтвердил приостановление санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Глава ведомтства Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пошел на этот шаг ради национальных интересов, уточняет телеканал "360".
Также стало известно, что под санкции могут попасть 4 российских компании и 4 суда. Они будут привлечены к ответственности из-за деятельности по "Северному потоку – 2". Однако США не уточнили, будут ли вводится новые рестрикции, или они уже были введены.
Ранее была раскрыта длина недостроенного участка "Северного потока – 2".

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