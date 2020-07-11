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Осталось меньше 15 дней: Эрдоган назвал дату окончательного превращения Айя-Софии в мечеть

11 июля 2020, 21:00  •  37 • Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть и пообещал бесплатный вход для всех. "Поклонение мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнётся с 24 июля", - добавил глава Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Турецкий лидер похвастал фотографией документа на своей странице в Twitter.
Эрдоган сообщает, что собор Святой Софии заработает как мечеть уже с 24 июля. При этом вход в святыню будет бесплатным, пообещал президент Турции. Он отметил, что иностранцы и представители других религий (не мусульмане) также смогут бесплатно посетить Айя-Софию.
В свою очередь организация ЮНЕСКО, внёсшая собор Святой Софии в список объектов Всемирного культурного наследия, осудила превращение исторического памятника в мечеть. В организации высказали сожаление по поводу того, что власти Турции изменили музейный статус святыни без предварительных консультаций и диалога со всеми заинтересованными сторонами.

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