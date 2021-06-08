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Осталось мало времени. Американский генерал "объявил войну" России и Китаю
08 июня 2021, 09:30 • 161 • Политика
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес только что фактически объявил войну России и Китаю. Конечно, словоохотливый отставной генерал-лейтенант армии США сам открыть боевые действия не может. Но в нынешнем своём качестве эксперта по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики он уже всё предсказал. Через 6 лет Америке придётся воевать с Китаем – ведь тот непременно нападёт на Тайвань. А Россия… А Россию надо отбрасывать прямо сейчас. Из Украины, из Крыма, из Грузии, из Прибалтики, из Арктики. Уж слишком агрессивны русские.
Бен Ходжес – разговорчивый малый. Чем-то подобен виниловой пластинке: винтажно, громко, заезженно. И главное – пылко. Прямо по-курсантски, словно опять оказался в Вест-Пойнте, а не сел в пенсионерское кресло эксперта по стратегическим исследованиям.
А чему посвящена его аналитика, когда он даже ушками трепещет, поймав свою сверхценную идею, можно посмотреть просто по случайной выборке высказываний Ходжеса в новостной ленте.
Ахиллесова пята НАТО
Необходимо объединиться против России: Экс-генерал ВС США захотел "заставить нервничать" РФ в Чёрном море.
Ходжес призвал перехватить инициативу у русских…
Где у НАТО высока вероятность локального поражения: уязвимые места альянса в Европе…
Отставной американский генерал: Нам нужно незамедлительно принять Грузию в НАТО…
Американский генерал: Вывод войск США из Германии – подарок Кремлю…
Бен Ходжес: Россия нападёт на Белоруссию, если посчитает это выгодным…
Американский генерал пожаловался на действия Черноморского флота РФ…
Американский генерал заявил, что ВСУ "остановили русских"…
Генерал США: Одесса и Румыния станут следующими целями РФ…
Американский генерал назвал ключ к сдерживанию "российской агрессии"…
Бен Ходжес призвал Европу готовиться к военному отпору России без США…
Американский генерал: Россия – великая держава, но понимает только силу…
В общем, рятуйте, громадяне, у НАТО всё тело – ахиллесова пята, а Россия стёрла уже третий напильник, натачивая клыки на бедный миролюбивый альянс! Просто интересно даже: беднягу в Киеве не покусали? В Тбилиси куснули точно, это вне сомнений, а курса в 40 уколов генерал до конца пройти не смог. Но вот только что Бен Ходжес разродился вообще багровой зарёю, завещав западному миру войну с Китаем из-за Тайваня, а с Россией – из-за Украины, а главное – из-за русской наглости! Уже через 6 лет. Как война сразу с двумя мощнейшими в военном отношении странами вяжется с печальным положением НАТО, не очень понятно. Но Европа должна быть готовой останавливать Россию, пока Соединённые Штаты будут указывать Китаю его место в Азии.
Кто хочет – объявляет войну, кто не хочет – не объявляет…
Место России - на жёрдочке в Европейской прихожей
При этом в цельности генералу Ходжесу не откажешь. В чём ином – пожалуйста, а вот с цельностью он как та пластинка: разбить можно, а переписать – нет.
Например, никакого подлого нападения Грузии на русских миротворцев в 2008 году не было. Нет – "20% территории этой страны оккупировано русскими" – и точка! И русские опять "могут применить силу против Грузии". Крым? – тоже ясное дело: незаконная аннексия со стороны русских. Без каковой, кстати, не было бы поддержки Россией режима Асада в Сирии, –
которая не имела положительных результатов ни для кого, кроме Кремля и семьи Асада.
Наконец,
Это красиво, не отнять! Русские миротворцы на Украине, которые что-то там делают, переползая, видимо, границу по ночам, – это посильнее "Фауста" Гёте. Хотя, светит Ходжес багровыми щёчками, –
Вот почему от американских генералов всегда хочется плакать? О нет – исключительно в умилении! Все всегда вяло, с пьяными глазами кролика смотрят на агрессивные выходки русских. И только доблестные американские генералы раскрывают миру глаза на жестокую истину:
Но не будем упиваться национальной гордостью великороссов от слов американского генерала. Ибо выводы у него простые, чёткие и… тоже заезженные:
Европа и война. США и война
"Старой" Европе от расходившегося бывшего командующего достаётся сильно. Выговоры сыплются водопадом:
Подчиниться! – вот что мы должны. А этого не происходит. Более того:
Отсюда генеральская правда-матка, которую тот режет, как Цезарь галлов. Или как Брут – Цезаря, неважно:
Война кругом. Но нет уверенности
Итак, война на пороге, а Европа и США не готовы. Видимо, в однобортном теперь никто не воюет. Что, однако, заставляет американцев ввязываться в конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе, что они забыли по другую сторону земного шара, Бен Ходжес не говорит. Для него это само собою разумеющаяся картина мира:
Правда, опыт Вьетнама всё же жжёт не только щёки генерала, но и место, отвечающее в организме людей за совесть, – хоть бы это были и американские генералы. Потому Ходжес успокаивает мир:
Однако на прямой вопрос: "Вы говорите о войне с Китаем?" – честняга Бен решительно режет: "Конечно".
Тут, правда, опять злые русские подкузьмили ханьцев:
А какое право китайцы имеют делать возле своих берегов что хотят? Нет, Америка должна их остановить! И потому –
Причём неважно, что для Китая Тайвань – как для России Крым до возвращения на Родину: временно оккупированная враждебным режимом родная земля. Кто такие американцы, чтобы вмешиваться не в своё дело? Тем более что сам же он и признаёт:
Вообще говоря, интересно было бы посмотреть, как не в далёкие 60-е, а сегодня, в нашем современном мире современные сгнившие внутри и ломкие снаружи Соединённые Штаты Америки будут класть своих солдат в битве за Тайвань. Пятьдесят лет назад они даже от Южного Вьетнама вынуждены были отказаться, а потом и вовсе драпанули. При том, что у России с Китаем тогда были серьёзнейшие разногласия и каждый патрон для АКМ приходилось везти в Ханой морем. А теперь? Когда у Китая есть ракеты, доставляющие его роботов на Марс, а Россия уж всяко будет ему надёжной тыловой базой?
Да вы вон даже из Афганистана бежите! Причём сам Ходжес, рассказывающий про себя, что год пребывания в Афганистане был самым тяжёлым в его службе, решение президента Байдена уйти из этой страны полностью и решительно поддерживает. А Китай он собрался победить? Ты кого обманываешь, Бенни, старина? Не себя ли?
Впрочем, потому генерал Ходжес и ставит в своей аналитике "стратегическое" условие: пока Америка будет разбираться с Китаем, Европа должна будет самостоятельно воевать с Россией.
И всем будет хорошо…
Ведь главное, по Ходжесу, этому типическому образчику успешного американского военного, а ныне – военного аналитика, – не вообще отказ от военных и выбор мира как основы для дальнейшего развития человеческой цивилизации. Нет, –
Никто не должен умирать в военном конфликте, говорит Ходжес. Точка? Отнюдь! – запятая:
Уверенности – вот чего им не хватает, ходжесам и иже с ними! Когда она у них появляется, они немедленно кидаются вырезать индейцев, бомбить вьетнамцев, гробить иракцев и грабить сирийцев. Но мир спокоен, когда у американцев её нет.
Вот пусть уже никогда и не будет…
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