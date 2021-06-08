Осталось мало времени. Американский генерал "объявил войну" России и Китаю • 161 • Политика Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес только что фактически объявил войну России и Китаю. Конечно, словоохотливый отставной генерал-лейтенант армии США сам открыть боевые действия не может. Но в нынешнем своём качестве эксперта по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики он уже всё предсказал. Через 6 лет Америке придётся воевать с Китаем – ведь тот непременно нападёт на Тайвань. А Россия… А Россию надо отбрасывать прямо сейчас. Из Украины, из Крыма, из Грузии, из Прибалтики, из Арктики. Уж слишком агрессивны русские. Бен Ходжес – разговорчивый малый. Чем-то подобен виниловой пластинке: винтажно, громко, заезженно. И главное – пылко. Прямо по-курсантски, словно опять оказался в Вест-Пойнте, а не сел в пенсионерское кресло эксперта по стратегическим исследованиям. А чему посвящена его аналитика, когда он даже ушками трепещет, поймав свою сверхценную идею, можно посмотреть просто по случайной выборке высказываний Ходжеса в новостной ленте. Ахиллесова пята НАТО Необходимо объединиться против России: Экс-генерал ВС США захотел "заставить нервничать" РФ в Чёрном море. Ходжес призвал перехватить инициативу у русских… Где у НАТО высока вероятность локального поражения: уязвимые места альянса в Европе… Отставной американский генерал: Нам нужно незамедлительно принять Грузию в НАТО… Американский генерал: Вывод войск США из Германии – подарок Кремлю… Бен Ходжес: Россия нападёт на Белоруссию, если посчитает это выгодным… Американский генерал пожаловался на действия Черноморского флота РФ… Американский генерал заявил, что ВСУ "остановили русских"… Генерал США: Одесса и Румыния станут следующими целями РФ… Американский генерал назвал ключ к сдерживанию "российской агрессии"… Бен Ходжес призвал Европу готовиться к военному отпору России без США… Американский генерал: Россия – великая держава, но понимает только силу… В общем, рятуйте, громадяне, у НАТО всё тело – ахиллесова пята, а Россия стёрла уже третий напильник, натачивая клыки на бедный миролюбивый альянс! Просто интересно даже: беднягу в Киеве не покусали? В Тбилиси куснули точно, это вне сомнений, а курса в 40 уколов генерал до конца пройти не смог. Но вот только что Бен Ходжес разродился вообще багровой зарёю, завещав западному миру войну с Китаем из-за Тайваня, а с Россией – из-за Украины, а главное – из-за русской наглости! Уже через 6 лет. Как война сразу с двумя мощнейшими в военном отношении странами вяжется с печальным положением НАТО, не очень понятно. Но Европа должна быть готовой останавливать Россию, пока Соединённые Штаты будут указывать Китаю его место в Азии. Кто хочет – объявляет войну, кто не хочет – не объявляет… Место России - на жёрдочке в Европейской прихожей При этом в цельности генералу Ходжесу не откажешь. В чём ином – пожалуйста, а вот с цельностью он как та пластинка: разбить можно, а переписать – нет. Например, никакого подлого нападения Грузии на русских миротворцев в 2008 году не было. Нет – "20% территории этой страны оккупировано русскими" – и точка! И русские опять "могут применить силу против Грузии". Крым? – тоже ясное дело: незаконная аннексия со стороны русских. Без каковой, кстати, не было бы поддержки Россией режима Асада в Сирии, – которая не имела положительных результатов ни для кого, кроме Кремля и семьи Асада. Наконец, в Приднестровье всё ещё есть российские миротворцы, и то, что они делают на Украине, хорошо известно. Это красиво, не отнять! Русские миротворцы на Украине, которые что-то там делают, переползая, видимо, границу по ночам, – это посильнее "Фауста" Гёте. Хотя, светит Ходжес багровыми щёчками, – Чёрное море более важно для русских. Это их стартовая площадка для всего, что они делают на Южном Кавказе, на Балканах и, конечно же, на Ближнем Востоке, в Африке и в Восточном Средиземноморье… Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на неё внимания. Вот почему от американских генералов всегда хочется плакать? О нет – исключительно в умилении! Все всегда вяло, с пьяными глазами кролика смотрят на агрессивные выходки русских. И только доблестные американские генералы раскрывают миру глаза на жестокую истину: Со стороны западных политических лидеров в Европе и США было нежелание считать, что у русских могут быть плохие намерения, полагая, что они так или иначе заинтересованы во взаимовыгодном равном исходе… но оказалось, что их интересует только один результат – их победа. С 2008 года русские вторглись в Грузию и на Украину, у них есть войска в разных местах, и они никогда не отступают – они могут остановиться, но потом они снова идут вперёд… И теперь у меня есть ощущение, что мы идём по прежнему пути, думая, что можем иметь дело с этими парнями, вести с ними переговоры – забудьте об этом, это не те, кем они являются и кем они были на протяжении сотен лет. Не знаю, почему мы позволяем себе и дальше так удивляться этому. Но не будем упиваться национальной гордостью великороссов от слов американского генерала. Ибо выводы у него простые, чёткие и… тоже заезженные: Мы должны вовлечь в дело наших европейских союзников. В Восточной Европе уже понимают необходимость этого. Те, кто в Западной Европе, более неохотно идут на то, чтобы относиться к Кремлю как к серьёзному потенциальному противнику. Ничто из этого не означает, что мы изолируем Кремль или закроем дверь – это великая страна с безграничными ресурсами, а изменения, происходящие в полярной ледяной шапке мира, означают, что русские будут участвовать во многих действительно важных для нас делах. Но с ними нужно действовать с позиции силы. Они будут возмущаться по этому поводу, но сила – это всё, что они уважают. Европа и война. США и война "Старой" Европе от расходившегося бывшего командующего достаётся сильно. Выговоры сыплются водопадом: Швеция, Финляндия, Прибалтика, Польша, Румыния – все они понимают угрозу России. Но дальше на запад от этой линии это вовсе не так. Меня удивило, насколько спокойно даже в Великобритании относятся к тому, что Россия делает, например, на Украине. В Западной Европе это больше связано с непониманием угрозы. …Нам нужна Германия как наш самый важный союзник в Европе. Но я не вижу никаких доказательств того, что Германия сказала бы: "Хорошо, мы разберёмся с Кремлем, мы приведём их в себя и заставим подчиниться". Так где же выгода от такой позиции Германии? В Госдуме обвинили Украину в навязывании политической повестки перед Евро-2020 Подчиниться! – вот что мы должны. А этого не происходит. Более того: Затем были эти два корабля ВМС США, которые направлялись в Чёрное море несколько недель назад и были остановлены перед заходом в акваторию. Наш великий флот никого не боится, но решение остановить боевые корабли было, очевидно, принято на уровне намного выше адмиральского. То, как это было объяснено – или не объяснено, – производит впечатление того, что мы были напуганы и отогнаны. Конкуренция между двумя великими державами должна работать не так. Отсюда генеральская правда-матка, которую тот режет, как Цезарь галлов. Или как Брут – Цезаря, неважно: Откровенно говоря, Соединённым Штатам хотелось бы, чтобы европейцы взяли на себя больше ответственности в оборонных вопросах – и им просто придётся это сделать. Если мы столкнёмся с военным конфликтом в Индо-Тихоокеанском регионе, который, я думаю, вполне возможен в ближайшие пять или шесть лет, то большая часть нашего военно-морского флота, ВВС и разведки будет сосредоточена на этом регионе. Чтобы Кремль не воспользовался этим как своим преимуществом, нам понадобится очень сильная европейская опора, чтобы продолжать сдерживать Кремль, в то время как большая часть американских сил будет сосредоточена в Тихом океане. И у нас больше нет возможности делать всё самим, даже с таким огромным военным бюджетом. Война кругом. Но нет уверенности Итак, война на пороге, а Европа и США не готовы. Видимо, в однобортном теперь никто не воюет. Что, однако, заставляет американцев ввязываться в конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе, что они забыли по другую сторону земного шара, Бен Ходжес не говорит. Для него это само собою разумеющаяся картина мира: Ракеты, самолёты, корабли, подводные лодки, дальний огонь артиллерии... Правда, опыт Вьетнама всё же жжёт не только щёки генерала, но и место, отвечающее в организме людей за совесть, – хоть бы это были и американские генералы. Потому Ходжес успокаивает мир: Я не вижу сухопутных войск на азиатском континенте. Однако на прямой вопрос: "Вы говорите о войне с Китаем?" – честняга Бен решительно режет: "Конечно". Тут, правда, опять злые русские подкузьмили ханьцев: Китайцы внимательно наблюдали, как мы на Западе ответили на продолжающиеся вторжения России. Это были санкции, но ничего принципиально мощного. Они видят, что мы на Западе не слишком возмущались тем, как они разгромили протестующих в Гонконге, даже британцев. Коммунистическая партия Китая воодушевлена этим. Все эти их фальсификации вокруг островов в Южно-Китайском море и претензии китайцев на них – они нагло и безнаказанно делают здесь что хотят. А какое право китайцы имеют делать возле своих берегов что хотят? Нет, Америка должна их остановить! И потому – У меня сейчас нет особого доступа к информации. Но пара людей, у которых такой доступ есть – адмирал Фил Дэвидсон, который только что оставил пост командующего Индо-Тихоокеанским военным командованием США, и адмирал, занявший его место, – оба заявили, что ожидают военного конфликта вокруг Тайваня в течение ближайших шести лет. Причём неважно, что для Китая Тайвань – как для России Крым до возвращения на Родину: временно оккупированная враждебным режимом родная земля. Кто такие американцы, чтобы вмешиваться не в своё дело? Тем более что сам же он и признаёт: Заявления различных ведомств нашей администрации подразумевают, что мы будем защищать Тайвань. Но ведь договора об альянсе между нами нет. "Ещё ого-го": Байдена отправили в показательный заезд в день рождения Вообще говоря, интересно было бы посмотреть, как не в далёкие 60-е, а сегодня, в нашем современном мире современные сгнившие внутри и ломкие снаружи Соединённые Штаты Америки будут класть своих солдат в битве за Тайвань. Пятьдесят лет назад они даже от Южного Вьетнама вынуждены были отказаться, а потом и вовсе драпанули. При том, что у России с Китаем тогда были серьёзнейшие разногласия и каждый патрон для АКМ приходилось везти в Ханой морем. А теперь? Когда у Китая есть ракеты, доставляющие его роботов на Марс, а Россия уж всяко будет ему надёжной тыловой базой? Да вы вон даже из Афганистана бежите! Причём сам Ходжес, рассказывающий про себя, что год пребывания в Афганистане был самым тяжёлым в его службе, решение президента Байдена уйти из этой страны полностью и решительно поддерживает. А Китай он собрался победить? Ты кого обманываешь, Бенни, старина? Не себя ли? Впрочем, потому генерал Ходжес и ставит в своей аналитике "стратегическое" условие: пока Америка будет разбираться с Китаем, Европа должна будет самостоятельно воевать с Россией. И всем будет хорошо… Ведь главное, по Ходжесу, этому типическому образчику успешного американского военного, а ныне – военного аналитика, – не вообще отказ от военных и выбор мира как основы для дальнейшего развития человеческой цивилизации. Нет, – Лучший способ проявить уважение к женщинам и мужчинам, погибшим в войнах нашей страны, это обеспечить, чтобы мы никогда не отправляли кого-то ещё на те войны, ход и последствия которых мы не продумали до конца. Никто не должен умирать в военном конфликте, говорит Ходжес. Точка? Отнюдь! – запятая: …в военном конфликте, за исход в котором мы не уверены. Уверенности – вот чего им не хватает, ходжесам и иже с ними! Когда она у них появляется, они немедленно кидаются вырезать индейцев, бомбить вьетнамцев, гробить иракцев и грабить сирийцев. Но мир спокоен, когда у американцев её нет. Вот пусть уже никогда и не будет… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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