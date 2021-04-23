Осталось без ответа: в МИД напомнили США о сентябрьском предложении Путина

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Еще в прошлом году президент призывал договориться не нападать друг на друга

Россия предложила Соединенным Штатам Америки обменяться гарантиями взаимного невмешательства во внутренние дела, а также наладить работу каналов диалога по прекращению хакерских атак. Об этом в МИД сообщили РИА "Новости".

Первым существенным шагом в этом направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение Владимира Путина, изложенное в конце сентября прошлого года.

Напомним, в заявлении президент призывал США заключить двусторонний договор о принятии комплексных мер по перезагрузке отношений между странами в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ). Сотрудничество, в частности, предполагало предоставление сторонами гарантий о невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также принятие обязательства не наносить первый удар против любой из сторон с использованием ИКТ.

В российском МИД указали, что по этим вопросам необходимо восстановить профильные диалоги и каналы связи, в том числе – и на высоком уровне.

Американскую сторону также призвали заключить договор о предотвращении подобных инцидентов в информпространстве, пишет "Свободная пресса".

В декабре прошлого года США заявили, что на сайты федеральных ведомств и около 100 организаций была произведена хакерская атака. Позже в СМИ появилась информация, что к ней может быть причастна Россия, однако никаких доказательств представлено не было.

После прихода к власти в январе, американский президент Джо Байден объявил, что российская сторона должна быть наказана за якобы хакерское вмешательство в выборы США. В качестве ответной меры Вашингтон рассматривал высылку дипломатов РФ, а также персональные санкции в отношении некоторых работников администрации президента России.

В середине апреля американцы приняли обширный пакет антироссийских санкций, в который были включены шесть российских технологических компаний, подозреваемых Штатами причастными к хакерским атакам. Всего в черном списке оказались 32 юридических и физических лица.